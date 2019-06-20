رسميًا.. مانشستر سيتي يمدد عقد المدافع الأوكراني زينتشينكو حتى 2024 (فيديو وصور)

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، أن أولكسندر زينتشينكو مدافع الفريق مدد عقده لـ3 سنوات وهو ما سيبقيه في النادي حتى 2024.

وخاض زينتشينكو لاعب منتخب أوكرانيا، والذي انضم لمانشستر سيتي في 2016، 29 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، حيث فاز مانشستر سيتي بثلاثية محلية غير مسبوقة تشمل: الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية.

وجاءت الصفقة عقب يوم من تجديد المدافع كايل ووكر عقده مع مانشستر سيتي حتى نهاية موسم 2023/2024.

وقال زينتشينكو في بيان على موقع النادي:“من الصعب أن أعبّر عن مدى سعادتي بتوقيع العقد“.

وأضاف:“أظهر الموسم الماضي أننا فريق شُيّد من أجل النجاح، وكان من الرائع أن أشارك في مثل هذه المسيرة التاريخية، وهو ما لن أنساه على الإطلاق“.

وتابع:“لكنني في غاية التركيز الآن على السنوات المقبلة، وأدرك أن المزيد من الأوقات الجيدة تنتظرنا“.

وتألق اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، في مركز الظهير الأيسر الموسم الماضي وشغل مكان المصاب بنجامين ميندي الذي خاض 14 مباراة فقط في كافة المسابقات.

وقال تكسيكي بغيريستين مدير الكرة في مانشستر سيتي:“تحسن مستواه (زينتشينكو) منذ انضمامه للفريق وهو ما يخبرك بكل ما تريد أن تعرفه بشأن نهجه وقدراته“.

وأردف:“هو صغير في السن، ونهم لتحقيق المزيد وهو لاعب دولي متمرس، إنه يتناسب تمامًا مع إستراتيجيتنا طويلة الأمد، ونحن سعداء لرغبته في البقاء هنا“.

وفي غضون ذلك، قال النادي إن المدافعة الإيرلندية ميغان كامبل مددت عقدها لعام واحد وهو ما سيبقيها في فريق السيدات حتى 2020.

وفازت اللاعبة، البالغة من العمر 25 عامًا، بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الموسم الماضي مع مانشستر سيتي.