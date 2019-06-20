نادي ليفربول يدرس الانقضاض على أوباميانغ مهاجم آرسنال

قالت تقارير صحفية إن نادي ليفربول الإنجليزي يمكن أن يدخل سباق التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، نجم نادي آرسنال.

وأشارت شبكة Bleacher Report إلى أن ليفربول يملك الأموال الكافية لضم لاعبين جدد إلى الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويرغب في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، في الموسم المقبل، بعد غياب منذ عام 1990.

وكان ليفربول ”قاب قوسين أو أدنى“ من التتويج بالبريمييرليغ في الموسم المنقضي، ولكنه أهدر تقدمه على مانشستر سيتي، الذي حافظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

وتابعت الشبكة قولها: ”ارتبط أوباميانغ بانتقال مفاجئ إلى نادي مانشستر يونايتد خلال الأسبوع الجاري، في صفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يضع ليفربول في قائمة الأندية المرشحة للفوز بخدمات هداف البريمييرليغ هذا الموسم، بعد أن فاز باللقب مناصفة مع السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، نجمي الريدز“.

وأكدت أن ليفربول ينتظر ما إذا كان آرسنال سيوافق على بيع أوباميانغ، خاصة أن عقد اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، ينتهي في منتصف عام 2021، وسوف يكون الميركاتو الصيفي الجاري أفضل فرصة من الناحية الاقتصادية لبيع النجم الغابوني.

ولن يشارك آرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وربما يكون ذلك دافعًا بالنسبة لأوباميانغ كي ينضم إلى ليفربول.

ويرغب الألماني يورغن كلوب، الذي درّب أوباميانغ من قبل في نادي بروسيا دورتموند الألماني، في دعم هجوم الفريق، بعد رحيل دانييل ستوريدج.