القبض على مشتبه به في بريطانيا لتورطه في مصرع إيميليانو سالا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن الشرطة اعتقلت رجلًا للاشتباه في القتل الخطأ، فيما له صلة بمصرع لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا في حادث تحطم طائرته في القنال الإنجليزي قبل عدة شهور.

وقُتل مهاجم نانت الفرنسي السابق الذي وقّع عقد انتقاله إلى كارديف سيتي في حادث تحطم طائرة كان يقودها ديفيد إبوتسون.

وقال متحدث باسم شرطة دورست: إن رجلًا عمره 64 عامًا من شمال يوركشاير قد تم اعتقاله وإطلاق سراحه، بينما تستمر التحقيقات، مضيفًا أنه تم إبلاغ أسرتيْ الرجلين اللذين توفيا.

وكان سالا البالغ عمره 28 عامًا في طريقه من نانت إلى كارديف في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما فقدت الطائرة التي كان على اتصال معها السيطرة على الحركة الجوية شمال غيرنسي.

وتم انتشال جثته في فبراير/شباط ولكن لم يتم العثور على الطيار إبوتسون.

وقال فريق التحقيق في الجرائم الكبرى التابع للشرطة: ”كجزء من هذا التحقيق، يتعين علينا النظر فيما إذا كان هناك أي دليل على أي جريمة ونتيجة لاستفساراتنا التي أجريناها، اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019، ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 64 عامًا من منطقة شمال يوركشاير للاشتباه في ارتكابه القتل غير العمد من جراء فعل غير قانوني. إنه يساعد في تحقيقاتنا وأفرج عنه من الحجز قيد التحقيق“.