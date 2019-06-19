خوان ماتا يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

أعلن خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد تجديد عقده مع النادي الإنجليزي نظرًا ”للأوقات الصعبة“ التي يمر بها الفريق.

وقال اللاعب الإسباني عبر صفحته على ”فيسبوك“ : “ لأننا نمر بأوقات عصيبة، فمن الأهمية بمكان بالنسبة لي أن أجدد التزامي مع مانشستر يونايتد.

”إنه الوقت المناسب أيضًا لأقول بصوت عال وواضح أن الشعور بأنني لاعب مانشستر يونايتد شيء مميز للغاية وفريد، أشعر بالفخر والحماس لتوقيع عقد جديد مع النادي وسأواصل بذل قصارى جهدي للمساعدة في إعادة النادي إلى مكانه الطبيعي“.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن تجديد تعاقده مع اللاعب الإسباني خوان ماتا، ليبقى مع صفوف الفريق حتى عام 2021، مع وجود خيار لتجديد عقده لمدة عام إضافي“.

خوان ماتا خلال تواجده مع الفريق تمكن من تحقيق لقب كأس الاتحاد، كأس رابطة الأندية المحترفة وأخيرًا لقب الدوري الأوروبي.

وشارك لاعب وسط الفريق مع منتخب بلاده إسبانيا في 41 مباراة من قبل، وكان ضمن المنتخب الذهبي الذي حقق لقبي كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012.

وقال النرويجي أولي أونار سولشاير المدير الفني للفريق عقب تجديد عقد اللاعب: ”ماتا من أكثر المحترفين ذكاء ضمن اللاعبين الذين تعاملت معهم خلال الفترة الماضية، وهو مثال رائع للاعبين الشباب، بجانب إنه يعرف جيدًا قيمة هذا النادي.

”أنا مسرور لأنه وقع عقدًا جديدًا معنا لأن موهبته وعقليته لا تُقدر بثمن، وخبرته الواسعة ستكون مهمة للاعبين الشبان في الفريق لتقديم أفضل ما لديهم“.