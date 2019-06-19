ووكر يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2024

قال مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، إنه مدد عقد المدافع كايل ووكر عامين إضافيين ليستمر مع النادي حتى نهاية موسم 2023-2024.

وفاز ووكر، المنضم إلى سيتي في 2017 من توتنهام هوتسبير مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (62.97 مليون دولار) كما ذكرت تقارير صحفية، بلقب الدوري مرتين وفرض نفسه خيارًا أساسيًا بمركز الظهير الأيمن في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا.

وأبلغ ووكر لاعب إنجلترا موقع ناديه على الإنترنت ”أنا متحفز لتوقيع عقد جديد. اللعب في سيتي هو كل شيء قد أطمح إليه وأكثر“.

وأضاف ”كان قرارًا سهلًا. أردت المنافسة على الألقاب واللعب في المستوى الأعلى وأشعر بأنني تطورت بشكل كبير خلال مسيرتي هنا“.

وخاض اللاعب، البالغ عمره 29 عامًا، 52 مباراة في الموسم الماضي مع سيتي وحقق ثلاثية محلية لا سابق لها في إنجلترا ليرفع ووكر رصيده الشخصي إلى خمسة ألقاب في موسمين.

ويبدأ سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري، حين يحل ضيفًا على وست هام يونايتد في افتتاح الموسم الجديد في العاشر من أغسطس آب.