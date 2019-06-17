تشيلسي يرفض عرضين من برشلونة وأتلتيكو مدريد لضم ويليان

رفض تشيلسي بطل الدوري الأوروبي عرضين من برشلونة وأتلتيكو مدريد للتعاقد مع الجناح البرازيلي ويليان خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويعتبر الدولي البرازيلي أحد اللاعبين المحبوبين بين جماهير البلوز، نظرًا لقدراته الفنية وأدائه لكن عقده سينتهي في غضون 12 شهرًا.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن كلًا من برشلونة وأتلتيكو مدريد عرضا 35 مليون جنيه إسترليني لضم ويليان، رغم فرض حظر على تشيلسي لضم لاعبين جدد من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) لفترتي انتقالات.

وعقب العقوبة الدولية زاد تمسك تشيلسي بلاعبيه نظرًا لعدم قدرته على ضم لاعبين جدد، لكنه استغنى عن نجمه إيدن هازارد لريال مدريد حتى لا يفقده مجانًا في ظل رغبة اللاعب في الرحيل وعدم تجديد عقده.

وكشفت صحيفة ”صن“ البريطانية الأسبوع الماضي أن تشيلسي عازم على الاحتفاظ بالدولي البرازيلي وعرض تجديد عقده لعامين مقبلين.

ويتردد أيضًا أن ماوريسيو ساري يريد ضم لاعبيه السابقين جورجينيو وإيمرسون بالميري في يوفنتوس، وفي حال رحيل ويليان سيكون أمرًا مختلفًا، لأن عرضي برشلونة وأتلتيكو لن يغيرا من الحالة المادية للنادي مقارنة ببيع هازارد مقابل نحو 150 مليون إسترليني.

وفي ظل وجود لاعبين شبان مثل كالون هودسون أودي وكريستيان بوليسيتك سيلعبان دورًا كبيرًا في الموسم المقبل، فمن المنطقي الحفاظ على اللاعب البرازيلي المخضرم.