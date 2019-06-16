هل يكون رحيل بوغبا الحل السحري لأزمات مانشستر يونايتد؟

قالت تقارير صحفية إن رحيل النجم الفرنسي، بول بوغبا، عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يمكن أن يكون ”الحل السحري“ للمانيو في الموسم الجديد.

وكان بوغبا، قد أكد في تصريحات اليوم الأحد، أنه يرغب في خوض تحد جديد خلال المرحلة المقبلة من مشواره الكروي، في إشارة واضحة لإصراره على الرحيل من مانشستر يونايتد، الذي انتقل إليه قبل 3 سنوات من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 105 ملايين يورو.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى أن المقابل المالي لصفقة بوغبا، المتوقع انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي، يمكن أن يكون بمثابة ”الحل السحري“ لمانشستر يونايتد، كي يمنع رحيل اثنين من نجومه.

وتابعت بقولها: ”يواجه مانشستر يونايتد خطر رحيل مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد وحارسه الإسباني ديفيد دي خيا، قبل بداية الموسم الجديد، حيث ينتهي عقد اللاعبين في منتصف عام 2020، وهو ما يعني أن النادي الإنجليزي سيكون مجبراً على بيعهم أو تجديد عقديهما بالشروط المالية التي يريدها اللاعبان، حتى لا يرحلا مجاناً بعد عام من الآن“.

وطلب راشفورد الحصول على راتب أسبوعي 350 ألف جنيه استرليني، كي يجدد عقده لمدة 4 مواسم، وينتظر نادي برشلونة الإسباني بفارغ الصبر موقف المهاجم الشاب في أولد ترافورد.

وعلى الجانب الآخر، لا يزال موقف دي خيا غامضاً في ظل العرض المغري الذي تلقاه من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتعثر مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.