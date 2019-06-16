بعد فشل انتقاله إلى ريال مدريد وبرشلونة.. ندومبيلي يتغزل في توتنهام

عبّر الفرنسي تانغوي ندومبيلي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، عن إعجابه بنادي توتنهام الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه ضمن أكبر الأندية في العالم.

ونقلت صحيفة ”تيليفوت“ الفرنسية عن ندومبيلي قوله:“توتنهام فريق رائع ونادٍ كبير، احتلوا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، وبلغوا نهائي دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف اللاعب الفرنسي:“توتنهام نادٍ كبير مثل العديد من الأندية الأخرى، من اللاعب الذي لا يكون مهتمًا باللعب لنادٍ كبير؟“.

وتردد أن ريال مدريد وبرشلونة يرغبان في التعاقد مع اللاعب قبل أشهر، لكن الصفقة لم تتم.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن توتنهام يُجري مفاوضات مع ليون للتعاقد مع ندومبيلي، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى جانب وجود اهتمام من يوفنتوس الإيطالي.

وشارك ندومبيلي في 49 مباراة مع ليون موسم 2018/2019، سجل فيها 3 أهداف وصنع 8.