صحيفة: فيليب كوتينيو يريد الانتقال إلى تشيلسي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب نادي برشلونة الإسباني مستعد للانضمام إلى تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفي.

ووفقًا لصحيفة ”إكسبريس“، فإن كوتينيو على استعداد للانتقال إلى تشيلسي بعد موسم مخيب مع برشلونة، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الشتوي 2018، مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، ليكون أغلى صفقة في تاريخ البلوغرانا.

ويتردد أن ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، مهتمان بالتعاقد مع كوتينيو، البالغ من العمر 27 عامًا، لكن صحيفة ”إكسبريس“ أوضحت أن اللاعب منفتح على فكرة الانضمام إلى تشيلسي.

وكان كوتينيو عند حسن الظن في انطلاقة البطولة بعد أن سجل هدفين في غضون 3 دقائق خلال الفوز 3/0 على بوليفيا في المباراة الافتتاحية ولعب دور المنقذ وسط أداء هزيل للبرازيل.

ويحيط الغموض بمستقبل كوتينيو مع برشلونة وسط تكهنات بالاستغناء عنه لإفساح المجال أمام أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وسجل كوتينيو 21 هدفًا، وصنع 11 في 76 مباراة مع برشلونة، علمًا بأن عقده مع النادي الكتالوني يمتد حتى العام 2023.