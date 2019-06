رسميًا.. ماوريسيو ساري مدربًا ليوفنتوس (صورة)

أعلن نادي يوفنتوس، رسميًا، اليوم الأحد، تعيين ماوريسيو ساري مدربًا له.

وقال يوفنتوس في بيان نشره على حسابه على موقع ”تويتر“ أن ساري سيتولى تدريب الفريق الموسم المقبل بعقد مدته 3 سنوات، (حتى 30 يونيو 2022).

وقضى ساري، البالغ من العمر 60 عامًا، موسمًا واحدًا في تشيلسي، حيث قاده للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل تولي تدريب يوفنتوس، كان ساري مدربًا لنابولي، مدة 3 مواسم، قاده فيها لاحتلال المركز الثاني 3 مرات خلف يوفنتوس البطل، في آخر 8 مواسم.

وجاء تعيين ساري مدربًا ليوفنتوس؛ ليخلف مواطنه ماسيمليانو آليغري، الذي انفصل عن يوفنتوس رغم تبقى عام على نهاية عقده.

وفي 63 مباراة لتشيلسي تحت قيادة ساري؛ حقق البلوز 40 فوزًا، مقابل 12 خسارة و11 تعادلًا.

في حين حقق نابولي تحت قيادة ساري 98 فوزًا، مقابل 25 خسارة 25 تعادلًا.

من جهته وجّه تشيلسي الإنجليزي الشكر إلى ساري بعد انتقاله إلى يوفنتوس وقال على حسابه في ”تويتر“: ”شكرًا لك ونتمنى لك التوفيق في المستقبل“.

ونقل تشيلسي عن آرينا جرانوفسكايا مديرة البلوز قولها: ‘في المحادثات التي أجريناها بعد نهائي الدوري الأوروبي، أوضح ساري مدى رغبته في العودة إلى بلده الأصلي، موضحًا أن أسباب رغبته في العودة إلى العمل في إيطاليا مهمة. كان يعتقد أيضًا أنه من المهم أن يكون أقرب إلى عائلته، ووالديه المسنين، شعر أنه بحاجة إلى العيش بالقرب منهم في هذه المرحلة“.

وأضافت ”ساري يغادر تشيلسي مع شكره منّا جميعًا على العمل الذي قام به هو ومساعديه خلال الموسم الذي قضاه كمدرب لنا، وقيادة الفريق للفوز بالدوري الأوروبي، قادنا إلى نهائي كأس آخر وإلى المركز الثالث في الدوري الممتاز“.

Maurizio Sarri is leaving Chelsea Football Club to return to Italy and become manager of Juventus. https://t.co/gIeiIp1ZEo

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 16, 2019