مانشستر سيتي يعرض على بنفيكا ”صفقة مزدوجة“ لشراء جواو فليكس

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لا يزال مصرًّا على ضم جواو فليكس، نجم وسط نادي بنفيكا البرتغالي.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن غوارديولا يرى أن فليكس سيكون مستقبل مانشستر سيتي في السنوات المقبلة، كونه من المواهب الصاعدة بسرعة الصاروخ في القارة الأوروبية.

وتألق فليكس هذا الموسم بشدة، وقاد بنفيكا نحو التتويج بالدوري البرتغالي، وشارك طوال الموسم في 43 مباراة، أحرز خلاله.

ويمتد عقد فليكس مع بنفيكا إلى منتصف موس 2023، ويملك شرطًا جزائيًّا في عقده تبلغ قيمته 105 ملايين جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة أن غوارديولا يرغب في استمرار فليكس برفقة بنفيكا لموسم إضافي، لاكتساب المزيد من الخبرات، قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، الأشرس والأقوى في العالم.

وكشفت مخطط حامل لقب البريمييرليغ خلال الموسمين الماضيين للتعاقد مع فليكس، والذي يتضمن شراء اللاعب حاليًّا، وإعارته لمدة موسم إلى بنفيكا، حتى يضمن غوارديولا حسم صفقة فليكس، في ظل المنافسة الشديدة التي يواجهها من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، على وجه الخصوص، على ضم اللاعب.

وقالت إن غوارديولا يرى أن فليكس لن يكون له دور فعال برفقة السيتي حال ضمه في الموسم المقبل، كونه يعتمد على ثلاثي هجومي مكون من الأرجنتيني أغويرو، والبرازيلي غابرييل خيسوس، والإنجليزي رحيم سترلينغ، وبالتالي فإن فليكس سيكون ضمن خطط السيتي في المستقبل القريب، وبالتحديد في الموسم بعد المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار فليكس في بنفيكا موسمًا إضافيًّا سيكون بمثابة حافز إضافي لحسم الصفقة مع بنفيكا، لأن السيتي غير مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، ويريد تقليل المبلغ، وسوف يسهم اتفاق الشراء ثم الإعارة في الوصول إلى الهدف.