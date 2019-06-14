تشيلسي يرضي الجماهير بربط ويليان لمدة عامين

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن تشيلسي على وشك ربط النجم البرازيلي ويليان لمدة عامين مقبلين للبقاء في النادي اللندني المحظور من عقد صفقات جديدة تنفيذًا لعقوبة من الاتحاد الدولي (الفيفا).

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن المهاجم البرازيلي وافق على تجديد عقده مع تشيلسي رغم اهتمام برشلونة بضمه الصيف الحالي.

وتجاوز تشيلسي سياسته السنوية في التخلص من لاعبيه الذين تجاوزا الثلاثين من العمر بتجديد عقد المدافع البرازيلي الآخر ديفيد لويز، ويتكرر الأمر مع ويليان البالغ من العمر 30 عامًا للاستمرار في ستامفورد بريدج للموسم السابع على التوالي.

وكان برشلونة مستعدًا لدفع 30 مليون جنيه إسترليني ليحصل على خدمات ويليان أخيرًا، لكن تشيلسي لم يخاطر بفقدان لاعب مهم دون توقيع عقد جديد في ظل حظر التعاقدات على النادي.

وسيكون تجديد عقد ويليان بمثابة دفعة جديدة لجماهير تشيلسي التي شاهدت إيدن هازارد يرحل إلى ريال مدريد مقابل 150 مليون جنيه إسترليني

وفي الوقت نفسه، ومع اقتراب رحيل الإيطالي ماوريتسيو ساري إلى يوفنتوس فإن تمديد عقد ويليان سيكون أمرًا مريحًا للنادي اللندني.

وفي حال رحيل ساري الوشيك من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف فرانك لامبارد المدير الفني الإيطالي على مقاعد البدلاء في ستامفورد بريدج.

ومن المقرر أن يدفع تشيلسي 4 ملايين إسترليني تعويضًا لديربي كاونتي لفسخ عقد لامبارد بالتراضي.