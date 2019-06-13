بعد رفض مانشستر يونايتد شراءه.. الإعارة الحل الوحيد للتخلص من غاريث بيل

أشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، لم يعد يهتم بالتعاقد مع الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، رغم التكهنات التي تربط بين النجم الويلزي والانتقال إلى أولد ترافورد منذ فترة طويلة، بينما يرى الرئيس السابق للنادي الملكي أن إعارة بيل الحل الوحيد للتخلص منه.

وظل بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، على رادار مانشستر يونايتد منذ أن حاولوا التعاقد معه عندما كان شابًا لكن شبكة ”سكاي سبورتس“ قالت إن كلًا من عمر اللاعب والراتب الذي يطلبه لا يتناسبان مع ما يسعى له مانشستر يونايتد حاليًا.

وبعد التعاقد مع دانييل جيمس من سوانسي سيتي يبدو أن استراتيجية مانشستر يونايتد قد تغيّرت حيث سيعتمد أولي جونار سولشاير على جلب أفضل المواهب البريطانية الشابة في الأسابيع المقبلة.

لا يزال مانشستر يونايتد متحمسًا للتعاقد مع آرون وان بيساكا مدافع كريستال بالاس، كما وضع هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي كأحد أهدافه الرئيسية.

ويحصل غاريث بيل على أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في ريال مدريد، ما يضيف عقبة مالية أخرى إلى صفقة ليس لدى مانشستر يونايتد أي اهتمام حاليًا في إتمامها.

ويواجه بيل مستقبلًا غامضًا في ريال مدريد بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تلقى دعمًا كبيرًا بالفعل بالتعاقد مع 4 لاعبين حتى الآن كلفوا النادي نحو 303 مليون يورو.

وقد ضم ريال مدريد بالفعل إيدين هازارد (تشيلسي)، ولوكا يوفيتش (آينتراخت فرانكفورت)، وفيرلاند ميندي (أولمبيك ليون)، وإيدر ميليتو (بورتو)، هذا الصيف ويبدو أن هناك المزيد من أجل إعادة بناء الفريق عقب موسم صعب.

وفي السياق ذاته يرى رامون كالديرون الرئيس السابق للنادي الملكي أن أفضل حل هو إعارة غاريث بيل بما أن بيعه يواجه صعوبات كبيرة حاليًا نظرًا للراتب الضخم وقيمة اللاعب المرتفعة.

ويعاني بيل من كثرة الإصابات التي أثّرت على أدائه خلال الموسم الماضي ولم يعد ضمن التشكيلة الأساسية للنادي الملكي سواء مع سانتياغو سولاري أو زيدان من بعده.