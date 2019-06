رسميًا.. ساوثهامبتون يتعاقد مع الجناح المالي موسى جنيبو (فيديو وصور)

قال ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه تعاقد مع الجناح المالي موسى جنيبو لمدة 4 سنوات قادمًا من ستاندار لييغ.

ولم يكشف الناديان عن تفاصيل مالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ساوثهامبتون دفع 14 مليون جنيه إسترليني (17.78 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

ويصل جنيبو إلى ساوثهامبتون بعد موسم رائع مع ستاندار لييغ، سجل خلاله 11 هدفًا بجميع المسابقات وساعد فريقه في احتلال المركز الثالث بالدوري البلجيكي.

وانضم جنيبو إلى تشكيلة مالي في كأس الأمم الأفريقية، وسيبدأ فترة الإعداد مع ناديه الجديد بعد البطولة التي تقام بين 21 يونيو و19 يوليو في مصر.

وقال جنيبو: ”إنه حلم أصبح حقيقة. ساوثهامبتون نادٍ كبير وأنا سعيد جدًا“.

وأضاف: ”إنه مكان جيد من أجل التطور وسيساعدني في التقدم بمسيرتي حقًا“.

The first interview with #SaintsFC ‘s newest arrival:

Please welcome our newest Saint, @MoussaDjenepo2 ! ????????????

#SaintsFC is delighted to announce it has reached an agreement to sign @MoussaDjenepo2 from @Standard_RSCL: https://t.co/mq3hrXb1GN

— Southampton FC (@SouthamptonFC) June 13, 2019