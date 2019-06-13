هذه تشكيلة مانشستر يونايتد في الموسم الجديد ”إذا نجح في التوقيع مع كل أهدافه في الميركاتو“

كشفت صحيفة “ ذا صن ّ عن تشكيل مانشستر يونايتد المحتمل للموسم المقبل في ظل الأخبار التي تربطه بعدة لاعبين ورحيل بعض نجومه إلى أندية أخرى.

وارتبط الفريق أخيرا بالنجم الفرنسي أنطوان غريزمان حيث ذكرت الصحيفة أنه سيقوم بمحاولة أخيرة للتعاقد معه، كما يخطو بقوة لخطف مدافع ليستر سيتي الدولي الإنجليزي هاري ماغوير ونجم كريستال بالاس الشاب أرون فان بيساكا ويقوم بمحاولة ضم السنغالي كوليبالي من نابولي.

ويرغب الفريق في بيع الحارس الإسباني دافيد دي خيا إذ يرفض تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2020 ويفكر في التعاقد مع حارس جديد، إذ يبقى حارس أياكس الكاميروني أندري أونانا أقرب لكون ثمنه لا يتجاوز 40 مليون يورو بينما حارس أتلتيكو مدريد السلوفيني يان أوبلاك تتجاوز قيمته 100 مليون يورو.

وفي المقابل أصبح مصير المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو أقرب لإنتر ميلان فيما لازال الفرنسي بول بوغبا محط صراع بين ريال مدريد ويوفنتوس.

ويستطيع مانشستر يونايتد الاستفادة من مبالغ بيع لاعبيه لشراء لاعبين جدد ووضعت الصحيفة تشكيل محتمل للفريق في الموسم المقبل حسب خطة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير 4-2-3-1.

وحسب صحيفة ”صن“ ستكون هذه تشكيلة مانشستر يونايتد للموسم المقبل إذا نجح في التعاقد مع أهدافه.

الحارس

الكاميروني أندري أونانا

الدفاع

الإنجليزي بيساكا والإنجليزي لوك شاو والسنغالي كوليبالي والإنجليزي ماغوير

وسط الميدان

الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي والصربي نيمانيا ماتيتش

الهجوم

الإنجليزي ماركوس راشفورد والكولومبي جيمس رودريغيز والإنجليزي جيسي لينغارد والفرنسي أنطوان غريزمان