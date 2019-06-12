آمال تشيلسي تتضاءل في التعاقد مع كوتينيو لهذا السبب

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن قرار المنع من التعاقدات يعوق خطط تشيلسي لتعويض رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد رغم كونه رفع القضية لمحكمة التحكيم الرياضي “ طاس ”.

وبحسب الصحيفة، فإن الأخبار الواردة من محكمة التحكيم الرياضي تؤكد أن القضية لن يتم الحسم فيها سريعًا، وهو ما يجعل الفريق مهددًا بعدم التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبقى النجم البرازيلي فيليب كورتينيو أبرز اللاعبين الذين كان الفريق يرغب في التعاقد معهم، وتواصل معه ومع إدارة برشلونة لمعرفة إمكانية رحيله هذا الصيف.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“، دفعت مشاكل تشيلسي فيليب كوتينيو نحو باريس سان جرمان الفرنسي الذي يرغب بدوره في التعاقد معه رغم كون برشلونة لم يتوصل إلى عرض رسمي للتخلي عن اللاعب.

ويأمل برشلونة ببيع فليب كوتينيو الذي عبّر عن عدم رضاه عن مستواه في برشلونة، وتعرض لانتقادات كبيرة قد تدفعه للرحيل، وكان يفضل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز الذي تألق فيه حين كان لاعبًا في ليفربول.