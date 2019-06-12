غوارديولا ردًا على صفقات ريال مدريد: ”مانشستر سيتي وحده الذي ينفق في سوق الانتقالات“

لا يزال يوفنتوس دون مدير فني، منذ إعلان ماسيمليانو أليغري رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، لكن أندريا أنييلي رئيس بطل إيطاليا كان هدفه الأساسي التعاقد مع بيب غوارديولا، لكنه تحول إلى ماوريسيو ساري، بينما علق المدير الفني الإسباني بشكل غريب على تعاقدات ريال مدريد الأخيرة.

وكشفت شبكة ”يوروسبورت“ في نسختها الفرنسية عن أن يوفنتوس عرض راتبًا قدره 20 مليون يورو سنويًا على غوارديولا لكنه رفضه؛ للبقاء في مانشستر سيتي.

وقاد غوارديولا سيتي للقب الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي، لكنه ودع دوري الأبطال من دور الثمانية أمام توتنهام هوتسيبر، وسيظل هذا اللقب هدفًا رئيسيًا لسيتي الموسم المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة ”ماركا“ الإسبانية رد غوارديولا بشكل غريب على سؤال بشأن رأيه في الصفقات التي يبرمها ريال مدريد حاليًا وآخرها إيدن هازارد، قائلًا ”ريال مدريد يدعم صفوفه بشكل جيد، لكن مانشستر سيتي هو الوحيد الذي ينفق كثيرًا على الصفقات!!“.

ويبدو من رد غوارديولا أنه يعلق على الصفقات الباهظة التي أنفق عليها ريال مدريد مؤخرًا في ظل تعاقده مع لوكا يوفيتش وهازارد، وكذلك فيرلان ميندي الذي سيخضع للكشف الطبي قريبًا، وربما بول بوغبا من مانشستر يونايتد في ظل خضوع سيتي للتحقيقات بشأن اللعب المالي النظيف وما ينفقه من أموال على التعاقدات أكثر من منافسيه.

وعلق غوارديولا تحديدًا على ضم هازارد، قائلًا ”اللاعب القادم مع تشيلسي جيد للغاية، إنه لاعب مثير للإعجاب، أحد أفضل ما رأيته من لاعبين، وسيزيد الكثير من المتعة لريال مدريد“.