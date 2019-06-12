تقرير: تشيلسي يضغط على ساري لرفض عرض يوفنتوس

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية تحولًا مفاجئًا في موقف نادي تشيلسي الإنجليزي من مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

وارتبط ساري بالانتقال إلى تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلفًا للمدرب ماسيمليانو أليغري، الذي انفصل عن اليوفي بنهاية الموسم المنقضي، وسط تقارير سابقة أشارت إلى موافقة إدارة البلوز على رحيل ساري عن ستامفورد بريدج.

ولكن ”صن“ قالت، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن إدارة تشيلسي تقوم حاليًّا بمحاولات جادة للإبقاء على ساري في القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن موقف إدارة تشيلسي جاء رغبة منها في تعزيز الاستقرار داخل الإدارة الفنية للنادي، بعد أن نجح ساري في الحصول على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتتويج بلقب بطولة الدوري الأوروبي.

وتابعت: ”لا ترغب إدارة تشيلسي في إجراء المزيد من التغييرات في الإدارة الفنية للبلوز، خاصة أن ساري تسلم مهمته قبل بداية الموسم الماضي، ولم يستمر سوى موسم واحد فقط، إذ ترى إدارة تشيلسي أن استمرار المدرب الإيطالي هو القرار الأفضل للنادي في الوقت الحالي، بدلًا من البحث عن مدرب جديد، يخوض تجربة جديدة“.

ويعتبر فرانك لامبارد، مدرب نادي ديربي كاونتي، وأحد نجوم تشيلسي السابقين، أحد أبرز المرشحين لقيادة البلوز في حال رحيل ساري.