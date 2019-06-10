محمد صلاح في الصدارة.. ”Transfermarkt“ يكشف أغلى 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي (صورة)

كشف موقع ”Transfermarkt“، الأشهر في إحصائيات وأرقام كرة القدم عن القيمة السوقية لأغلى لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية موسم 2018/2019.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في صدارة القائمة، بقيمة 135 مليون جنيه إسترليني، متساويًا مع البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام، وإيدين هازارد لاعب تشيلسي المنتقل إلى ريال مدريد.

وفي المركز الثاني جاء رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي بقيمة 108 مليون جنيه إسترليني، ثم ديلي آلي لاعب توتنهام بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني، مع الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، والفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي.

وفيما يلي القيمة السوقية لأغلى 20 لاعبًا في الدوري الإنجليزي بحسب موقع ”Transfermarkt“.

1. محمد صلاح (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، إدين هازارد (تشيلسي)، هاري كين (توتنهام)، وكل منهم بـ 135 مليون جنيه إسترليني.

2. رحيم ستيرلينغ، لاعب مانشستر سيتي، 108 مليون جنيه إسترليني.

3. ديلي آلي (توتنهام)، ليروي ساني (مانشستر سيتي)، نغولو كانتي، وكل منهم بـ 90 مليون جنيه إسترليني.

4. بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، بـ81 مليون جنيه إسترليني.

5. ساديو ماني (ليفربول)، كريستيان إريكسن (توتنهام)، روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، وكل منهم بـ 76 مليون جنيه إسترليني.

6. ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، روبيرت فيرمينو (ليفربول)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، وكل منهم بـ72 مليون جنيه إسترليني.

7. بييرن إيمريك أوباميانغ (آرسنال)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وكل منهم بـ 67 مليون جنيه إسترليني.

8. غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، وكل منهما بـ 63 مليون جنيه إسترليني.

9. هيونغ مين سون (توتنهام)، نابي كيتا (ليفربول)، جورجينيو (تشيلسي)، ألكسندر لاكازيت (آرسنال)، أليسون (ليفربول). وكل منهم بـ58 مليون جنيه إسترليني.