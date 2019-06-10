تقرير: مانشستر يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع ”ماكينة الأهداف البرتغالية“ برونو فرنانديز

قالت تقارير صحفية، إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتصدر سباق التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز، نجم وسط نادي سبورتنغ لشبونة.

وأشار تقرير لإذاعة Radio Rossonera الإيطالي إلى أن إدارة مانشستر يونايتد توصلت إلى اتفاق شبه نهائي على ضم اللاعب المتألق، برفقة فريقه ومنتخب بلاده هذا الموسم، في ظل سباق شرس مع أندية أخرى في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، وعلى رأسها ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وأكد التقرير المنشور، اليوم الاثنين، أن مانشستر يونايتد اتفق على تفاصيل الصفقة كافة مع إدارة سبورتنغ لشبونة، واللاعب البالغ من العمر24 عامًا، كي ينضم إلى أولد ترافورد في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تصل قيمة انتقال فرنانديز من لشبونة إلى مانشستر يونايتد 70 مليون يورو.

وينتهي عقد فرنانديز مع لشبونة في يونيو 2023، ووصفت الصحافة الأوروبية اللاعب البرتغالي بأنه ”ماكينة أهداف“.

وشارك فرنانديز مع لشبونة في 53 مباراة خلال الموسم المنقضي، وأحرز 32 هدفًا، وصنع 18 آخر، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب.

ويرغب النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في ضم لاعب موهوب من طراز فرنانديز إلى صفوف المانيو، في ظل الشكوك الكبيرة المحيطة باستمرار الفرنسي بول بوغبا برفقة الفريق، الذي يفتقد الحلول الهجومية المؤثرة، وهو ما تسبب في حصوله على المركز السادس في البريمييرليغ خلال الموسم الماضي، وابتعاده عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.