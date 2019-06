أستون فيلا يضم أنور الغازي بشكل نهائي من ليل الفرنسي

أعلن أستون فيلا الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، تعاقده بشكل نهائي مع أنور الغازي من ليل، بعقد لأربع سنوات بعد نجاحه في فترة الإعارة.

وأحرز الغازي هدف التقدم لأستون فيلا في الفوز 2-1 على ديربي كاونتي في نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الممتاز الشهر الماضي.

وأنهى اللاعب البالغ عمره 24 عامًا، الذي لم يتم الكشف عن قيمة انتقاله، الموسم بتسجيل ستة أهداف في 37 مباراة في كل المسابقات.

He’s back! ????

We’re delighted to confirm @AElGhazi7 has signed on a permanent deal.https://t.co/Ul4YFczCBc#AVFC pic.twitter.com/VCUI5AfZcY

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 10, 2019