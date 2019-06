داني روز مدافع توتنهام يزيد الغموض بشأن مستقبله مع الفريق

يدرك داني روز التكهنات بشأن رحيله عن توتنهام هوتسبير، لكن، في الوقت الذي قال فيه مدافع إنجلترا إنه لم يتحدد بعد أي شيء حول مستقبله فإنه أكد جاهزيته للتعامل مع ما سيحدث في الفترة المقبلة.

ويرتبط روز، الذي انضم إلى توتنهام قادمًا من ليدز يونايتد في 2007، بعقد مع ناديه الحالي حتى 2021 بعدما شارك في 37 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

ويعتقد اللاعب البالغ عمره 28 عامًا أن سياسة توتنهام في التعامل مع اللاعبين الكبار ربما تجعله ضمن الراحلين.

وأبلغ روز شبكة ”سكاي سبورتس“: ”لا أعرف ما يحمله المستقبل بالنسبة لي. أعرف عمري وأعرف أسلوب النادي في التعامل مع عمر معين من اللاعبين إذ ربما يلجأ إلى البيع“.

