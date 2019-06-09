مانشستر يونايتد يغري دي خيا لمنعه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم مبلغ مالي ضخم لحارسه الإسباني دافيد دي خيا، لإقناعه بالبقاء مع الفريق، ومنعه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ فإن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لدي خيا لمنعه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفي.

وينتهي عقد دي خيا، البالغ من العمر 28 عامًا، مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو المقبل 2020، ما يعني أنه سيرحل عن الفريق مجانًا، حال فشل إدارة النادي في إقناعه بالتجديد.

وبحسب ”ديلي ميل“ فإن دي خيا يريد استغلال بقاء عام على عقده مع مانشستر يونايتد للانتقال إلى نادٍ آخر؛ إلا أن مستثمري مانشستر يونايتد لا يرغبون في رؤية أحد أهم عناصر الفريق وهو يغادر.

وانضم دي خيا إلى مانشستر يونايتد العام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، وقد شارك مع الفريق الإنجليزي في 362 مباراة في جميع المسابقات، استقبل فيها 337 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 128 مباراة.