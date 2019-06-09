هل يكون مانشستر يونايتد ”طوق النجاة“ لريال مدريد في أزمة غاريث بيل؟

وضع النجم الويلزي غاريث بيل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في موقف لا تحسد عليه، بعد أن أعلن استمراره في الميرينغي الموسم المقبل، ورفضه الرحيل عن الفريق.

ويأتي قرار بيل رغم أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أبلغ مسؤولي ريال مدريد أنه لا يريد اللاعب ولا يضعه في خططه المستقبلية.

ولكن صحيفة ”ميرور“ البريطانية أشارت إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يمكن أن يقدّم حلًّا ”يرضي جميع الأطراف“، في أزمة غاريث بيل.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على خدمات بيل، ولكن على سبيل الإعارة لمدة عام، مع خيار التمديد عامًا إضافيًّا.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد مستعد -أيضًا- لدفع رسوم إعارة، إلى ريال مدريد، لإغراء النادي الإسباني الكبير على إتمام الصفقة.

وأكدت أن وجود غاريث بيل في مانشستر يونايتد سيكون متنفسًا ماليًّا كبيرًا لريال مدريد، حيث سيوفّر على النادي ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني، قيمة راتب الويلزي الدولي البالغ من العمر 29 عامًا في ”سانتياغو برنابيو“، وذلك في ظل الصفقات المدوية التي أبرمها الريال، وعلى رأسها لوكا يوفيتش، وإدين هازارد، وإيدر ميليتاو، والبرازيلي رودريغو، والتي بلغت قيمتها 255 مليون يورو.

ويرغب النرويغي أولي غونار سولشاير في تجديد صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، كي يعود مرة أخرى للمنافسة على البطولات المحلية والأوروبية، بعد احتلال المركز السادس في البريمييرليغ خلال الموسم المنقضي، والابتعاد عن دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.