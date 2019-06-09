عناوين الصحف الرياضية العالمية: غريزمان يغازل باريس سان جيرمان.. وبوغبا أولوية في ريال مدريد

شكل كأس العالم للسيدات ونهائي دوري الأمم الأوروبية وصفقة البلجيكي إدين هازارد وتصفيات أمم أوروبا 2020 أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنهائي رولان غاروس للتنس ومستقبل المدرب الإيطالي ساري والنجم الفرنسي بول بوغبا.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إسبانيا للسيدات على جنوب أفريقيا في كأس العالم للسيدات بفرنسا، وكتبت: ”انتصار جميل“.

كما تحدثت عن نهائي رولان غاروس، حيث يبقى الإسباني رافائيل نادال مرشحًا للقب رقم 12 في تاريخه.

الصحيفة تحدثت عن نهائي الدوري الأوروبي بين البرتغال وهولندا وعن صفقة هازارد، وكتبت: ”هازارد 100+ 30“.

سبورت

اهتمت الصحيفة بتصريحات أنطوان غريزمان وكتبت: ”غريزمان يغازل باريس سان جيرمان“.

كما تحدثت عن فوز المنتخب الإسباني للسيدات في كأس العالم، وكتبت: ”إسبانيا تبدأ كأس العالم بريمونتادا“.

كما اهتمت بنهائي رولان غاروس وحظوظ نادال في الفوز، وتصريحات أرثور ميلو، لاعب برشلونة، الذي قال: ”في البرازيل أملك حرية اللعب أكبر من برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالفوز الإسباني في كأس العالم للسيدات وكتبت: ”من أجلهن حمراء مع مخالب“.

كما تحدثت عن بحث نادال عن لقبه الـ12 في رولان غاروس حين يواجه دومنيك تيم.

الصحيفة اختارت الحديث عن نهائي دوري الأمم الأوروبية من خلال نجم برشلونة القادم، وكتبت: ”دي يونغ يبحث عن ثلاثية“.

واهتمت الصحيفة بقرار الاتحادين الإسباني والبرتغالي التقدم بملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

آس

اهتمت الصحيفة بانتقال هازارد لريال مدريد قادمًا من تشيلسي، وكتبت: ”المجرة هازارد، بوغبا أولوية“، كما أكدت أن ريال مدريد مطالب ببيع لاعبين لتجنب مشاكل قانون اللعب المالي النظيف.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن فوز المنتخب الإسباني للسيدات في كأس العالم بفرنسا وتحدي النمساوي تيم للإسباني رافائيل نادال في نهائي رولان غاروس.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، وكتبت: ”بوابة الهروب، ساوثغيت يفتح الباب أمام استقالته بعد أمم أوروبا 2020“.

كما اهتمت الصحيفة بمحاولة فريقي مانشستر التعاقد مع مدافع ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي هاري ماغواير وكتبت: ”أهلا بك ماغ-شيستر“.

كما تحدثت عن تقديم ريال مدريد لعرض يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني لضم بول بوغبا.

الصحافة الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز إيطاليا خارج ملعبها على اليونان في تصفيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”إيطاليا تسيطر وتفوز، أساتذة“.

كما تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يستعد لقيادة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية من أجل التتويج باللقب.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز المنتخب الإيطالي في اليونان 3-0 في إطار تصفيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”هذه إيطاليا الكبيرة“.

كما تحدثت عن المدرب ساري الذي ألمح لتدريبه ليوفنتوس، وكتبت: ”نعم، يوفنتوس أستطيع“.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

اهتمت ليكيب بهزيمة منتخب فرنسا بطل العالم أمام تركيا 2-0 في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت عن اللاعبين: ”فكرهم كان في مكان آخر“.

كما اهتمت بنهائي رولان غاروس وكتبت: ”تيم يجرب حظه مرة أخرى أمام نادال حيث خسر السنة الماضية في النهائي“.