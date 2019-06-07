رفع الإيقاف عن مينو رايولا قد يعجل صفقتي بول بوغبا وماتياس دي ليخت

أشارت تقارير صحفية إلى أن مينو رايولا مدير أعمال اللاعبين الشهير سيتم تعليق إيقافه وحرمانه من تمثيل اللاعبين بعد قبول طعنه أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وتم إيقاف وكيل أعمال اللاعبين المؤثر، الذي قاد عملية انتقال بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، لمدة 3 أشهر من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) ما يعني حرمانه من أي دور خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي تنتهي في التاسع من أغسطس المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية قالت إنه سيتم رفع الحظر عن رايولا بعد قبول طعنه على القرار في محكمة التحكيم الرياضية، مما يعني إمكانية استئناف نشاطه هذا الصيف.

وقد يكون لهذه الأخبار عواقب بالنسبة لبوغبا، المطلوب في سوق الانتقالات، رغم أن مانشستر يونايتد يصر على أنهم لن يبيعوا لاعب الوسط الفائز بكأس العالم 2018.

كما يمثل رايولا المدافع ماتيس دي ليخت نجم أياكس ومنتخب هولندا الذي يسعى برشلونة، ومانشستر يونايتد، وليفربول، إلى التعاقد معه.

وقال الفيفا خلال في بيان الإيقاف:“قرر رئيس اللجنة التأديبية في الفيفا تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الإيطالي على وكيلي اللاعبين كارمين (مينو) رايولا، وفينشنزو رايولا، ليكون له تأثير عالمي، وتم إيقاف كارمين رايولا لمدة 3 أشهر وفينشنزو رايولا لمدة شهرين“.

وأرجع مينو رايولا هذا الإيقاف لأسباب سياسية داخل الاتحاد الإيطالي، موضحًا:“أعتقد أن الاتحاد الإيطالي لم يغفر لي عندما انتقدت الحالة الكارثية للكرة الإيطالية، وكذلك دورهم حول أحدث حلقة من مشكلة العنصرية“.