ميركاتو الأندية الأوروبية.. نادي برشلونة يخشى صدمة دي ليخت وليفربول يفاوض ماكينة أهداف برتغالية

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يتخبط في سوق الانتقالات الصيفية، وهو ما ينذر بموسم شاق على عشاق البلوغرانا، خاصة في ظل الصفقات المدوية التي يبرمها منافسه المباشر ريال مدريد، الذي ضم الصربي لوكا يوفيتش، ويقترب من حسم عدد آخر من الصفقات على رأسها البلجيكي إدين هازارد، والفرنسي بول بوغبا.

دي ليخت يبتعد.. وانطلاق ”العملية راشفورد“

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان عرضوا 90 مليون يورو على أياكس أمستردام لضم دي ليخت، إضافة إلى راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، وهو ضعف الراتب الذي عرضه مسؤولو برشلونة على اللاعب، والذي يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو.

وأكدت ”سبورت“ الكتالونية أن عقد دي ليخت مع باريس سان جيرمان سيكون لمدة 5 مواسم، في حالة انضمامه رسميًا إلى بطل فرنسا.

وتابعت الصحيفة المقربة من إدارة البلوغرانا بقولها: ”يعلم مسؤولو نادي برشلونة أن عملية التعاقد مع دي ليخت أصبحت معقدة للغاية، وأنه من المحتمل جدًا أن تفشل محاولات النادي الكتالوني في ضم اللاعب“.

وتتصارع العديد من الأندية الأوروبية على دي ليخت، 19 عامًا، وعلى رأسها برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وليفربول.

ويلعب مينو رايولا، مدير أعمال دي ليخت، دورًا بارزًا في حسم الوجهة المقبلة للاعب الهولندي، حيث يرغب في تحقيق أقصى استفادة مادية من الصفقة.

وحال فشل برشلونة في ضم دي ليخت، ستكون الصفقة الثانية التي يخسرها النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية، بعد تعاقد ريال مدريد مع الصربي لوكا يوفيتش.

وقالت نفس الصحيفة إن نادي برشلونة يضع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد على قمة أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث بدأت المفاوضات بالفعل بين مسؤولي البارسا وإدارة مانشستر يونايتد حول الصفقة.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن برشلونة يرغب في استغلال موقف راشفورد في مانشستر يونايتد، كون عقد اللاعب ينتهي في منتصف العام 2020، ولم يجدد العقد حتى الآن، وهو ما يمنح البلوغرانا ميزة كبيرة للتعاقد معه.

وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة يرون أن الصفقة يمكن أن تتم في حدود 100 مليون يورو.

وأكدت أن راشفورد، 21 عامًا، سيكون ملائمًا للغاية لخطط المدرب إرنستو فالفيردي في برشلونة، حيث يمكن أن يكون الضلع الثالث في المثلث الهجومي للبارسا، إلى جوار الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

وتابعت بقولها: ”العلاقات الطيبة للغاية بين رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو وإد إدوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، يمكن أن تساعد على دفع الصفقة قُدمًا.. ورغم ذلك فإن العملية راشفورد لن تكون سهلة على الإطلاق“.

وبحسب تقديرات المواقع المتخصصة في تقدير أسعار اللاعبين، فإن سعر راشفورد يمكن أن يتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو.

مفاجأة رابيو

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية حول مستقبل الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان.

وقال موقع ”Le10 Sport“ الفرنسي إن استمرار رابيو رفقة باريس سان جيرمان أصبح أمرًا محتملًا في ظل التغييرات التي شهدتها إدارة النادي الفرنسي مؤخرًا.

وعاد البرازيلي ليوناردو إلى منصبه السابق، كمدير رياضي لنادي باريس سان جيرمان بدلًا من أنتيرو هنريك، الذي شنّ هجومًا شرسًا على رابيو، بعد أن تعثرت مفاوضات تجديد عقد اللاعب نهاية العام الماضي.

وينتهي عقد رابيو رفقة باريس سان جيرمان في 30 يونيو الجاري، وبعدها يصبح لاعبًا حرًا، ويمكنه الانتقال إلى أي نادٍ يريده، ولكن عودة ليوناردو يمكن أن تقلب الأمور رأسًا على عقب.

وأشار موقع ”Le10 Sport“ في تقرير نشره اليوم الجمعة إلى أن ليوناردو بدأ بالفعل التفاوض مع رابيو ومديري أعماله، من أجل تجديد عقد اللاعب، وطي صفحة الماضي، خاصة أن الألماني توماس توخيل، مدرب بطل فرنسا يرغب في استمرار رابيو في صفوف الفريق.

وأعرب توخيل في وقت سابق عن أسفه لعدم قدرته على استدعاء رابيو لصفوف النادي، في ظل توتر العلاقات بين اللاعب وهنريك، وهو المشهد الذي تغير الآن تمامًا بعد رحيل هنريك ووصول ليوناردو.

وارتبط رابيو بالانتقال إلى العديد من الأندية على رأسها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، إلا أن الأمور لم تحسم بعد حتى الآن.

ليفربول يفاوض ماكينة الأهداف

قالت تقارير صحفية إن نادي ليفربول الإنجليزي دخل في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، للتعاقد مع برونو فرنانديز، نجم وسط سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وأشارت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية إلى أن مسؤولي ليفربول على استعداد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع فرنانديز، البالغ من العمر 24 عامًا.

ولعب فرنانديز مع لشبونة في 53 مباراة هذا الموسم، وأحرز 32 هدفًا، وصنع 18، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب.

وقالت ”ريكورد“ إن ليفربول، المتوّج بدوري أبطال أوروبا، دخل سباق التعاقد مع فرنانديز، كي يكون بديلًا للبرازيلي فيليب كوتينيو، الذي رحل إلى برشلونة في يناير 2018، مقابل 160 مليون يورو.

وينتهي عقد فرنانديز مع لشبونة في يونيو 2023، ووصفت الصحافة الأوروبية اللاعب البرتغالي بأنه ”ماكينة أهداف“، في ظل تألقه هذا الموسم.

ويرغب الألماني يورغن كلوب في دعم وسط ليفربول، قبل بداية الموسم الجديد، الذي يرغب الريدز خلاله في استعادة الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن أنفيلد منذ عام 1990، إضافة إلى الدفاع عن لقبه الأوروبي.

أولى صفقات مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا توقيع اتفاق مبدئي، اليوم الجمعة، للتعاقد مع الويلزي دانيل جيمس لاعب سوانزي سيتي، في سوق الانتقالات الصيفي.

وقال مانشستر يونايتد، على حسابه الرسمي، في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”يسعدنا أن نعلن أننا وقّعنا على الشروط من حيث المبدأ مع سوانزي سيتي للتعاقد مع دانيل جيمس، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب“.

ويتواجد جيمس، البالغ من العمر 21 عامًا، حاليًا في معسكر المنتخب الويلزي، الذي يستعد لخوض مباريات تصفيات يورو 2020، حيث سمح له مدرب المنتخب، ريان غيغز، بمغادرة المعسكر لإجراء الاختبارات الطبية في مانشستر يونايتد.

غوارديولا يحسم موقفه

ردَّ المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على ارتباطه بتدريب يوفنتوس الإيطالي، وخلافة ماسيمليانو آليغري.

وقال غوارديولا خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، وموقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي: ”إنجلترا هي أفضل مكان للتدريب، وأنا واحد من عائلة مانشستر سيتي“.

وأضاف غوارديولا: ”هنا في إنجلترا يدعمونك دائمًا، عكس ما يحدث في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، خاصة إذا لم تفز بالألقاب، إنهم يرشدونك“.