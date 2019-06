رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن أولى صفقاته (صورة)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا توقيع اتفاق مبدئي، اليوم الجمعة، للتعاقد مع الويلزي دانيل جيمس لاعب سوانزي سيتي، في سوق الانتقالات الصيفي.

وقال مانشستر يونايتد، على حسابه الرسمي، في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”يسعدنا أن نعلن أننا وقعنا على الشروط من حيث المبدأ مع سوانزي سيتي للتعاقد مع دانيل جيمس، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب“.

ويتواجد جيمس، البالغ من العمر 21 عامًا، حاليًا في معسكر المنتخب الويلزي، الذي يستعد لخوض مباريات تصفيات يورو 2020، حيث سمح له مدرب المنتخب، ريان غيغز بمغادرة المعسكر لإجراء الاختبارات الطبية في مانشستر يونايتد.

ويتردد أن الصفقة ستكلف خزينة مانشستر يونايتد 15 مليون جنيه إسترليني، علمًا أن جيمس مان قريب من الانضمام إلى ليدز يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

ولعب جيمس الموسم الحالي 38 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز 5 أهداف، وقدّم لزملائه 10 تمريرات حاسمة.

وينتهي عقد جيمس مع سوانزي سيتي العام 2020.

We’re delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.

Further details will be revealed in due course.

— Manchester United (@ManUtd) June 7, 2019