تقرير: نادي ليفربول يصارع أستون فيلا على حارس كارديف سيتي

دخل نادي ليفربول الإنجليزي، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في مفاوضات جادة، لضم حارس كارديف سيتي، الفلبيني نيل إثيريدج.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن إدارة ليفربول ترغب في ضم الحارس إثيريدج؛ كي يكون الحارس الثاني في صفوف الريدز، بعد الرحيل المتوقع للألماني لوريس كاريوس، والفرنسي سيمون منيوليه.

ويلعب كاريوس معارًا لنادي فناربخشه التركي منذ الموسم المنقضي، ويبحث منيوليه عن فرصة للعب أساسيًا، كونه الحارس الاحتياطي للبرازيلي أليسون بيكر، المتألق رفقة ليفربول منذ انضمامه من نادي روما الإيطالي الموسم الماضي، وقيادته الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا، والوصيف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل إثيريدج، البالغ من العمر 29 عامًا، على جائزة أفضل لاعب في كارديف سيتي للموسم المنقضي، الذي انتهى بهبوط الفريق الويلزي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وينتهي عقد إثيريدج في منتصف عام 2021، علمًا بأن الحارس يحمل الجنسية البريطانية أيضًا.

ولن تكون مهمة ليفربول سهلة في ضم الحارس الفلبيني، حيث ينافسه نادي أستون فيلا، الصاعد حديثًا إلى البريمييرليغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن أستون فيلا عرض 8 ملايين جنيه إسترليني، لضم إثيريدج مطلع الأسبوع الجاري، إلا أن المفاوضات لم تنته، بعد دخول ليفربول سباق ضم الحارس.

وشارك إثيريدج هذا الموسم في 38 مباراة مع كارديف سيتي.