كل ما تريد معرفته عن مباراة هولندا ضد إنجلترا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، إلى البرتغال لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخبي هولندا وإنجلترا في ختام دور الأربعة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونجح منتخب البرتغال في حصد البطاقة الأولى للمباراة النهائية بعد فوزه على سويسرا بنتيجة 3-1 في دور الأربعة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة هولندا وإنجلترا لحسم بطاقة التأهل للدور النهائي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:45 مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية على ملعب ”أفونسو هنريكس“ بمدينة غيماريتش البرتغالية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 7 مواجهات رسمية من قبل بدأت بلقاء أولمبياد 1908 وفاز الإنجليز برباعية دون رد ثم فوز إنجليزي آخر بنتيجة 3-4 في أولمبياد 1948.

وكان أول فوز هولندي رسمي في أمم أوروبا 1988 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ثم تعادلا دون أهداف في كأس العالم 1990 ثم تقابلا في تصفيات مونديال 1994 وتعادلا ثم فاز منتخب هولندا بثنائية دون رد، ولكن آخر لقاء رسمي كان في أمم أوروبا 1996 وفاز الإنجليز بنتيجة 1-4.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين قد أقيمت في مارس 2018 وفاز المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد وديًا.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب هولندا عبر مجموعة صعبة ضمت فرنسا بطل العالم وألمانيا، وفاز منتخب الطواحين على الماكينات بثلاثية نظيفة وتعادلا في ألمانيا وفاز على منتخب فرنسا وخسر في ضيافة الديوك ليصعد برصيد 7 نقاط.

وتأهل منتخب إنجلترا عبر مجموعة ضمت إسبانيا وكرواتيا بعد الفوز على الإسبان في عقر دارهم ردًا على الهزيمة في إنجلترا أمام الماتادور والفوز على كرواتيا بعد التعادل خارج الديار ليصعد أيضًا برصيد 7 نقاط.

انتفاضة الطواحين

نجح منتخب هولندا في تقديم انتفاضة حقيقية مع المدرب رونالد كومان الذي بدأ في إعادة بريق الطواحين وبدأ تكوين جيل يلعب الكرة الجماعية المنظمة ويحقق النتائج الإيجابية من جديد.

ويبدو كومان محظوظًا بما قدمه أياكس في دوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الأربعة بجانب تألق بعض لاعبي ليفربول بطل القارة.

ويحشد منتخب هولندا القوة الضاربة في طريقة كومان 4-3-3 بوجود الحارس جاسبر سيلسين وأمامه الرباعي فيرجيل فان دايك وماتياس دي ليخت ودالي بليند ودينزيل ديمفريس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فرانكي دي يونغ وجورجينهو فاينالدوم ودوني فان دي بيك مع مثلث الهجوم رايان بابل وممفيس ديباي وستيفين بريغوين.

أنياب الأسود الثلاثة

لا يقل طموح منتخب إنجلترا عن هولندا في موسم تربع خلاله الإنجليز على عرش الكرة الأوروبية مع تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وتشيلسي بلقب الدوري الأوروبي بعد لقاء نهائي إنجليزي خالص في البطولتين.

ويملك منتخب الأسود الثلاثة بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت العديد من النجوم المميزين ويعتمد المنتخب الإنجليزي على طريقة 4-3-3 أيضًا التي تتحول إلى ثلاثة في خط الدفاع في بعض الأحيان.

ويعتمد ساوثغيت على خدمات الحارس جوردان بيكفورد وأمامه الرباعي جون ستونز وهاري ماغواير وكايل والكر وبن شيلويل للدفاع.

ويقود الوسط إريك داير أو جوردان هندرسون مع روس باركلي وديكلان رايس مع مثلث الهجوم رحيم سترلينغ وماركوس راشفورد وجادون سانشو.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن منتخب هولندا تطور بشكل رائع وأصبح أحد أقوى منتخبات العالم لأنه يضم جيلًا يملك قوة بدنية وانضباطًا تكتيكيًا رائعًا وبعض المهارات الفردية.

وأضاف أن ”الموسم الحالي إنجليزي في كل شيء وأعتقد أن المعادلة ستكتمل من خلال تتويج منتخب إنجلترا بلقب دوري الأمم الأوروبية“.

وشدد على أهمية السيطرة على منطقة وسط الملعب وهي نقطة تفوق لهولندا مع وجود دي يونغ وفاينالدوم مع دور دفاعات المنتخبين في الرقابة والضغط بوجود مجموعة من أفضل مدافعي العالم فان دايك ودي ليخت وماغواير وستونز.