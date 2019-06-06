مباراة البرتغال وسويسرا.. اعتقال 3 مشجعين إنجليز وإصابة 2 بعد اشتباكات مع الشرطة البرتغالية

شهدت مدينة بورتو البرتغالية اشتباكات بين مشجعين إنجليز وبرتغاليين، خلال لقاء المنتخبين البرتغالي والسويسري في نصف النهائي الأول لدوري الأمم الأوروبية، والذي يقام في البرتغال.

واندلعت الأحداث بعد تسجيل البرتغال لهدفها الأول، حيث رمى أحد المشجعين البرتغاليين بزجاجة جعة؛ وهو ما أدى لاحتجاج الجماهير الإنجليزية المتواجدة في مركز لتجمع المشجعين خاص بجماهير المنتخبات المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

وكان المشجعون الإنجليز يشاهدون نصف النهائي الأول عبر شاشة عملاقة عندما اندلعت الأحداث ضد مشجعين برتغاليين.

وكان عدد المشجعين الإنجليز حوالي 150 مشجعًا، حسب صحيفة “ ذا صن ”، التي أكد لها شهود عيان أن الأمن البرتغالي تعامل مع الأحداث بشكل سيئ وتدخل بقوة ضد المشجعين الإنجليز.

وأصيب مشجعان إنجليزيان، بينما اعتقلت السلطات الأمنية البرتغالية 3 مشجعين إثر الأحداث.

وأكد عدد من المشجعين الإنجليز أن عددًا كبيرًا من الأشخاص أصيبوا إصابات خفيفة جراء الأحداث.