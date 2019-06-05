بوغبا وغريزمان.. هل تحدث صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد؟

دخل أتلتيكو مدريد صراع السباق على بول بوغبا بورقة رابحة، حيث لا يمانع في تقديم مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان كجزء من صفقة الحصول على بوغبا من مانشستر يونايتد.

ويسعى بوغبا للرحيل عن ”أولد ترافورد“ ويرغب ريال مدريد في ضمه، لكن يبدو أن أتلتيكو لا يريد لغريمه التقليدي أن يستأثر بكافة النجوم.

كما أجرى يوفنتوس اتصالات بمينو رايولا مدير أعمال اللاعب من أجل إقناعه بالعودة إلى تورينو ، حيث قال جيانلوكا دي مارزيو، مراسل شبكة سكاي سبورت في إيطاليا، إن رايولا يجري مباحثات مع يوفنتوس ويونايتد يعلم ذلك.

ويعتقد دي مارزيو أن بوغبا حريص على الرحيل بعد أن قدم أفضل مستوياته عندما كان في يوفنتوس بين عامي 2012 و2016.

ويتعين على أولي غونار سولشاير أن يوضح ما إذا كان بوغبا في خططه، حيث يخطط المدير الفني النرويجي لصفقات الموسم الجديد لأول مرة منذ أن أصبح مدربًا لنادي مانشستر يونايتد.

ولكن إذا أعطى سولشاير أو يونايتد الضوء الأخضر لبوغبا بالرحيل، فحينئذٍ ستكون الأولوية لريال مدريد في التفاوض.

ويعترف غريزمان (28 عامًا) الذي أعلن رحيله من أتلتيكو مدريد الشهر الماضي، بأن مستقبله غير واضح عندما بدا أن خلافًا عرقل انتقاله إلى برشلونة.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي أعلن بها المهاجم اعتزامه ترك ملعب واندا متروبوليتانو قد أغضبت مديري برشلونة.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن إدارة برشلونة منقسمة بشأن دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 108 ملايين جنيه إسترليني، مع شعور البعض بأنه يمكن إنفاق الأموال بشكل أفضل في مكان آخر.

أما يونايتد فيمكنه الاستفادة من حالة عدم اليقين بشأن غريزمان وإغرائه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل رحيل بوغبا لأتلتيكو مدريد.

وفي حال إتمام الصفقة سيدفع النادي الإسباني مبلغًا إضافيًا نظرًا لأن سعر بوغبا يفوق سعر غريزمان، كما أن يونايتد حريص على جني أرباح كبيرة لإعادة تشكيل الفريق خاصة في حال بيع روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان.