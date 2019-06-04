كلوب ينفي رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي

نفى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يوم الثلاثاء، الأنباء التي ترددت حول رحيل الدولي المصري محمد صلاح، عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

جاءت تصريحات كلوب، بعد دخول العديد من الأندية الكبيرة في مفاوضات مع صلاح، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من بينها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك وفقًا لوسائل الاعلام العالمية.

وفي حواره مع صحيفة ”بيلد“ الألمانية، قال كلوب: ”أنا لا أتوقع رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق الكروي، لأنني أشعر بأن الجميع عرف قيمة ليفربول بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف: ”جميع اللاعبين يدركون قيمة وحجم ليفربول، لذا فإنني لا أتوقع نهائيًا رحيل صلاح عن صفوف الفريق“.

وأتم: ”دائمًا مع كل فترة انتقالات تتردد مثل تلك الأنباء، لذا فإنني لا أعطيها اهتمامًا نهائيًا“.