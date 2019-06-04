ميركاتو الأندية الأوروبية.. ليفربول ينقض على دي ليخت.. وريال مدريد يضم لوكا يوفيتش

بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، أصبح نادي ليفربول الإنجليزي مطالبًا بالحفاظ على القمة التي وصل إليها، خاصة أنه مُقبل على موسم ساخن للغاية، ولن تقبل فيه جماهيره بديلًا عن استعادة الدوري الإنجليزي الممتاز والغائب عن أنفيلد منذ العام 1990، والحفاظ على لقبه الأوروبي أيضًا.

ويبدو أن إدارة ليفربول تتعامل بجدية شديدة مع التحديات المقبلة، وبدأت التحضير لسوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، وسط توقعات بأن تكون الصفقة الأولى ”مدوية“.

زلزال دي ليخت

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، يستعد لـ“زلزلة“ الميركاتو الصيفي، بصفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء:“يمكن أن يكون دي ليخت انتصارًا جديدًا ليورغن كلوب، بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد“.

وأضافت بقولها:“يريد كلوب تعزيز دفاع الريدز في الموسم المقبل، الذي سيخوض فيه حملة الدفاع عن اللقب الأوروبي، ومحاولة التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، والذي خسره ليفربول في الموسم المنقضي، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي“.

وأشارت إلى أن انضمام دي ليخت إلى ليفربول سيكون صفقة مدوية لبطل أوروبا، حيث سيلعب إلى جوار مواطنه فيرجيل فان دايك، أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم، مما يعزز من قوة دفاعات الريدز.

ولا يزال مستقبل دي ليخت غامضًا، حيث كان قريبًا للغاية من نادي برشلونة الإسباني، قبل أن تدخل أطراف أخرى في الصفقة، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرًا ليفربول.

وفي سياق متصل، أعلن ليفربول رحيل دانييل ستوريدج وألبيرتو مورينو عن الفريق الأول رسميًا، مع نهاية عقديهما هذا الصيف.

وأصدر النادي الفائز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بيانًا مقتضبًا قال فيه:“ليفربول يشكر دانييل ستوريدج وألبيرتو مورينو على مجهودهما الرائع مع النادي“.

وأضاف:“الجميع يتمنى لدانييل وألبيرتو مستقبلًا رائعًا، وسيكونان دائمًا جزءًا من عائلة الريدز“.

يوفيتش ”مدريدي“ ونيمار يبتعد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله إلى اتفاق مع إينتراخت فرانكفورت الألماني، يقضي بانتقال اللاعب لوكا يوفيتش إلى ”سانتياغو برنابيو“ بشكل رسمي.

وسيقوم اللاعب بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع العقود، وسيرتبط اللاعب مع النادي بعقدٍ للسنوات الست المقبلة، حتى الـ 30 من يونيو 2025.

وقاتل ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الذي كان أحد أهداف المنافس برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعقدت الصفقة في الأيام الأخيرة بسبب مغالاة إنتراخت فرانكفورت، قبل أن يعلن الناديان توصلهما إلى اتفاق.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، قرار ريال مدريد النهائي بعدم التعاقد مع البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن ريال مدريد اتخذ قرارًا بعدم التعاقد مع نيمار خلال الميركاتو المقبل.

وتابعت الصحيفة أن حياة نيمار خارج الملعب وفترة تواجده في سان جيرمان أثارت الجدل في ريال مدريد حول ضمه في فترة الصيف الحالية.

غزوة سواريز

كشفت تقارير صحفية مفاجأة كبيرة تتعلق بمستقبل الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

وقالت قناة ”سبورت 3“ إن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، يرغب بضم سواريز إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يملكه اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أن بيكهام يريد جذب نجوم كبار لمشروع الكروي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى أن سواريز سيكون هدفًا منطقيًا وممكنًا للغاية لناديه، حيث يبلغ من العمر حاليًا 33 عامًا، وبدأ برشلونة في البحث عن بديل هجومي له.

وأكدت أن بيكهام سيعرض على سواريز عقدًا يمتد لمدة 4 سنوات، في الوقت الذي يمتد فيه عقد ”البيستوليرو“ مع البلوغرانا إلى العام 2021، ومن غير المتوقع أن يتم تجديده.

وتابعت:“سواريز يعلم جيدًا اهتمام بيكهام بضمه إلى نادي إنتر ميامي، ولكنه لم يردّ على العرض حتى الآن، حيث ينصب تركيزه حاليًا على بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، والمنافسات المنتظرة رفقة برشلونة في الموسم المقبل، ولكن من المؤكد أن العرض سيكون مغريًا للغاية بالنسبة لسواريز، الذي سيحسم مستقبله خلال الشهور القليلة المقبلة“.

صفقة غريزمان وسيميدو

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية كواليس مفاوضات نادي أتلتيكو مدريد مع برشلونة، لضم المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو، لاعب البلوغرانا.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، يرغب بشدة في ضم سيميدو، ويضعه على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين للروخي بلانكوس في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن أتلتيكو مدريد طلب بالفعل من إدارة برشلونة ضم سيميدو، ولكن النادي الكتالوني رفض التفريط في اللاعب، على أمل أن يحجز مكانًا أساسيًا له في الموسم المقبل.

ويمتد عقد سيميدو برفقة برشلونة إلى منتصف العام 2022، علمًا بأن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 100 مليون يورو.

وانضم سيميدو إلى برشلونة من بنفيكا البرتغالي في يوليو 2017، ولعب هذا الموسم 46 مباراة، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع 3 أخرى.

ولا يحظى سيميدو بموقع أساس في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي، حيث يفضّل إشراك سيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيمن.

وأكدت ”سبورت“ أن موقف برشلونة يمكن أن يتغير مع حلول يوليو المقبل، في حالة ضم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب الأتلتي، الذي ستنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 120 مليون يورو بدلًا من 200 مليون يورو، بنهاية يونيو الجاري.

وتابعت:“يمكن أن تؤدي صفقة غريزمان إلى تغيير رأي إدارة برشلونة في رحيل سيميدو إلى أتلتيكو مدريد، لأن الصفقة التبادلية بين الطرفين ستجعل قيمة انتقال غريزمان أقل كثيرًا من الشرط الجزائي“.