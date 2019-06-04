تقرير: يورغن كلوب يستعد لتفجير مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات

قالت تقارير صحفية ألمانية إن نادي ليفربول الإنجليزي يستعد لتفجير مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إلى أن يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يستعد لـ“زلزلة“ الميركاتو الصيفي، بصفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”يمكن أن يكون دي ليخت انتصارًا جديدًا ليورغن كلوب، بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي في ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد“.

وأضافت: ”يريد كلوب تعزيز دفاع الريدز في الموسم المقبل، الذي سيخوض فيه حملة الدفاع عن اللقب الأوروبي، ومحاولة التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، الذي خسره ليفربول في الموسم المنقضي، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي“.

وأشارت إلى أن انضمام دي ليخت إلى ليفربول سيكون صفقة مدوية لبطل أوروبا، حيث سيلعب إلى جوار مواطنه فيرجيل فان دايك، أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم، ما يعزز من قوة دفاعات الريدز.

ولا يزال مستقبل دي ليخت غامضًا، حيث كان قريبًا للغاية من نادي برشلونة الإسباني، قبل أن تدخل أطراف أخرى في الصفقة، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرًا ليفربول.