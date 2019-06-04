قصة ارتداء منتخب سيدات اسكتلندا ”ملابس فريق الرجال“

عندما خاضت روندا جونز مباراتها الدولية الأولى من إجمالي 117 مباراة مع اسكتلندا لم يكن الفريق النسائي يحظى بتقدير حتى أنه كان يحصل على ملابس مستعملة من فريق الرجال.

والآن وسط استعدادات اسكتلندا للمشاركة للمرة الأولى في كأس العالم للسيدات ترى اللاعبة السابقة تحولًا في التعامل مع الكرة النسائية، وأن الفريق الحالي ”يصنع تاريخًا“ وسيساعد الأجيال المقبلة في النهوض باللعبة.

وقالت جونز لرويترز ”في أول مباراة دولية لي عام 1998 ضد استونيا كنا نرتدي ملابس مستعملة من فريق الرجال.

”كان الحضور الجماهيري متواضعًا وكنا نفتقر للتسويق والدعم الحكومي لذا لم تحظ الكرة النسائية بالاهتمام“.

وتعين على جونز الجمع بين العمل في وظيفة بدوام كامل والتزامات النادي وكانت تستغل أيام العطلات في السفر مع الفريق الوطني في معسكرات والتأقلم مع قلة التمويل والسخرية من الكرة النسائية.

وأضافت ”رغم كل التصرفات البدائية كنا نسعد بدفع اسكتلندا نحو الأمام وبتمثيل بلادنا“.

وتابعت جونز التي لعبت للغريمين رينجرز وسيلتيك ”أنا سعيدة بأن الجيل الحالي لن يشعر بالقلق أو بالتوتر بسبب عوامل خارجية وسيركز فقط في شؤون كرة القدم“.

وفي ظل غياب منتخب اسكتلندا للرجال عن كأس العالم منذ 1998 سيجد منتخب السيدات دعمًا شعبيًّا في النهائيات التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في فرنسا.

وقالت جونز ”الرجال أصبحوا أكثر اهتمامًا بسبب رغبة بناتهم في اللعب ولوجود فرص متاحة للتنافس محليًّا دون خوف من التمييز“

وتنافس اسكتلندا في مجموعة صعبة مع انجلترا واليابان والأرجنتين لكن جونز لا تشعر بالقلق.

وواصلت ”الفريق الحالي تحدى التوقعات بالفعل، وهزم بعض الفرق القوية، كما أعطى الأمل للكرة الاسكتلندية“.