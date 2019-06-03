صحيفة: كريستيانو رونالدو يريد تعاقد يوفنتوس مع جيمس رودريغيز

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس، يريد تعاقد البيانكونيري مع اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن رونالدو اتصل برودريغيز لإقناعه بالانضمام إلى يوفنتوس، في ظل التقارير التي تتحدث عن رغبة نابولي في ضم لاعب ريال مدريد.

وأمضى رودريغيز، البالغ من العمر 27 عامًا، الموسمين الماضيين في بايرن ميونخ، معارًا من ريال مدريد، وتردد أن النادي الألماني لا يريد تفعيل بند الشراء مقابل 42 مليون يورو، حيث سيعود رودريغيز إلى الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رونالدو ورودريغيز يملكان نفس وكيل الأعمال وهو خورخي مينديز، وهو ما قد يساعد في انضمام رودريغيز إلى يوفنتوس.

وانضم رودريغيز إلى ريال مدريد صيف العام 2014، قادمًا من موناكو الفرنسي، وتزامل مع رونالدو في الفريق الملكي 3 مواسم، حققا فيها لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، إضافة إلى لقب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس العالم للأندية، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي.