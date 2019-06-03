ماركا: ريال مدريد يقترب من إعلان عدة صفقات

اقترب ريال مدريد من التعاقد مع المدافع الفرنسي فيرلان ميندي الذي من المرجح أن يخضع للفحص الطبي خلال أيام قليلة.

وقالت تقارير صحفية فرنسية إن زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي طلب التعاقد مع ميندي منذ فترة ليكون خليفة للبرازيلي مارسيلو.

وتم الاتفاق مع اللاعب منذ أسابيع وتقدمت المفاوضات مع ناديه أولمبيك ليون وتم الاتفاق خلال الساعات الأخيرة بنجاح.

ومن المرجح أن يصبح ميندي البالغ عمره 23 عامًا أولى صفقات ريال مدريد خلال الصيف الحالي وسيتبعه إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي بطل الدوري الأوروبي وربما لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

وفاز ريال مدريد بالنسخ الثلاث الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وكذلك كأس العالم للأندية، لكنه خرج من الموسم الماضي دون ألقاب لذلك يسعى زيدان لتدعيم صفوف الفريق من أجل العودة للألقاب المحلية والقارية.

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم العرض الأول إلى نادي ليفربول، من أجل التعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والمدرب الفرنسي زين الدين ظيدان وضعا محمد صلاح على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النادي الملكي في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد قرروا تقديم العرض الرسمي الأول لضم صلاح، بعد أن علموا بأن إدارة ليفربول، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، لا يمانع في رحيل صلاح عن ”أنفيلد“.

وتابعت: ”يمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول إلى منتصف عام 2023، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 200 مليون يورو، في الوقت الذي رصد فيه ريال مدريد 500 مليون يورو لصفقات الموسم الجديد“.

وأحرز محمد صلاح هدفًا في مرمى توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الريدز بهدفين نظيفين، ليتوج ليفربول بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه.

وأشعل محمد صلاح التكهنات حول مصيره في الموسم الجديد، بعد أن قال في تصريحات صحفية: ”لا أتحدث عن مستقبلي الآن“.