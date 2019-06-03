تقارير: قطر الأقرب لاستضافة كأس العالم للأندية 2019 و2020

أشارت تقارير صحفية عالمية، إلى أن ليفربول سيشارك في كأس العالم للأندية في ديسمبر/كانون الأول المقبل في قطر، التي من المرجح أن تستضيف النسختين المقبلتين.

وأنهى ليفربول موسمًا مذهلًا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه بهدفين نظيفين على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا، يوم السبت، وعوّض خسارته للقب الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال، بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، فيما حسم ديفوك أوريجي الفوز في الدقيقة 87، بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام.

وأتاح هذا اللقب مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، حيث انتشرت تقارير صحفية بشأن إقامة كأس العالم للأندية، النسختين المقبلتين، في قطر بشكل موسع.

وقال روب هاريس، مراسل وكالة الأسوشييتد برس، إن كأس العالم للأندية تمضي قدمًا كالمعتاد في نسختي 2019 و2020، حيث من المقرر أن يعلن مجلس الاتحاد الدولي (الفيفا) استضافة قطر للنسختين في وقت لاحق يوم الإثنين.

وتستضيف قطر كأس العالم 2022، وتستخدم كأس العالم للأندية كاختبار لاستعدادهم لاستضافة كأس العالم وتنظيم الفعاليات.

وتشارك في كأس العالم للأندية الفرق الفائزة بألقاب القارات الست، وكذلك البطل المحلي من الدولة المضيفة، وهو في هذه الحالة السد بطل دوري نجوم قطر الموسم المنصرم، وبالطبع سيشارك ليفربول كبطل لأوروبا والترجي التونسي بطل أفريقيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر/كانون الأول في قطر، حيث يتراوح متوسط ​​درجات الحرارة في ذلك الوقت من العام بين 17 و 26 درجة مئوية.

لم يفز ليفربول بأي نسخة من هذه المسابقة، وجاءت الهزيمة أمام ساو باولو في عام 2005، بعد الخسارة أمام فلامنغو في كأس القارات عام 1981.

وفاز ريال مدريد بالنسخ الثلاث الأخيرة من البطولة، ولم يذق أي فريق غير أوروبي اللقب منذ عام 2012، عندما تغلب كورينثيانز على تشيلسي، آخر فريق إنجليزي يشارك في البطولة، وسيلتقي مع ليفربول في السوبر الأوروبي في 14 أغسطس/آب المقبل.