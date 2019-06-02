غاري كاهيل يغادر نادي تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رحيل لاعبه المخضرم غاري كاهيل، بعد مسيرة مظفرة مع البلوز.

وقال تشيلسي في بيان عبر موقع على الإنترنت:“مع نهاية الموسم تأتي نهاية مشوار غاري كاهيل في تشيلسي، ومدافعنا المركزي وقائد النادي في الآونة الأخيرة، بعد أن وصل إلى نهاية عقده“.

وانضم غاري كاهيل إلى تشيلسي في يناير من العام 2012 قادمًا من بولتون، ليصبح فيما بعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة البلوز.

وفاز كاهيل، البالغ من العمر 33 عامًا، مع تشيلسي بلقب في دوري أبطال أوروبا (2012)، ولقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب في كأس إنجلترا.

وعلى مدار 7 سنوات ونصف السنة، سجل كاهيل 25 هدفًا، وصنع 7 أهداف في 290 مباراة مع البلوز، واقتصرت مشاركاته الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري على 8 مباريات فقط، بواقع 562 دقيقة.