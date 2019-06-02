لويس فان غال: إدارة مانشستر يونايتد لا تعرف شيئًا في كرة القدم

شنّ الهولندي لويس فان غال، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، هجومًا شرسًا على إدارة النادي، في مقابلة مع صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتولى فان غال قيادة مانشستر يونايتد صيف العام 2014، بعد إقالة ديفيد مويس من تدريب الفريق، وفاز ببطولة كأس إنجلترا مع الفريق العام 2016، إلا أن إدارة النادي قررت إقالته بعد يومين من التتويج بالبطولة، وتعاقدت مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال فان غال: ”في بايرن ميونخ يوجد مسؤولون لديهم خبرات كبيرة في كرة القدم، وأنا أقدر ذلك للغاية، ولكن في مانشستر يونايتد يوجد إد وودوارد، الذي تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للنادي، وهو شخص لا يفقه شيئًا في كرة القدم؛ لأنه في الأصل مسؤول مصرفي“.

وأضاف بقوله: ”هذا أمر سيئ للغاية، أن يدار نادي كرة قدم من وجهة نظر استثمارية فقط“.

وتابع فان غال ”لا أحمل أي مشاعر ضغينة ضد مانشستر يونايتد، أقالوني وتعاقدوا مع مورينيو الذي كان متاحًا وقتها، ولكن هذا القرار الخاص بالتعاقد مع مورينيو تم من وجهة نظر تجارية بحتة“.

وتوج مورينيو مع مانشستر يونايتد ببطولة كأس إنجلترا والدوري الأوروبي، وقاد المانيو للحصول على المركز الثاني في الموسم قبل الماضي، خلف البطل مانشستر سيتي، قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2018، بعد تراجع الأداء والنتائج، وتولى النرويجي أولي غونار سولشاير المهمة بدلًا منه.