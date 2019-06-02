تقارير: ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على مانشستر يونايتد من أجل بوغبا

قالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، إن نادي ريال مدريد سيعرض 3 من نجومه على مانشستر يونايتد الإنجليزي لحسم صفقة انتقال بول بوغبا إلى الميرينغي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن ريال مدريد يستعد لعرض الثلاثي، الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز والكوستاريكي كيلور نافاس، على مانشستر يونايتد، كجزء من الاتفاق لضم بوغبا.

وارتبط كيلور نافاس حارس ريال مدريد بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في مرحلة سابقة، في ظل غموض موقف الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من الاستمرار رفقة المانيو، حيث ينتهي عقده في منتصف عام 2020، ولم تنجح مفاوضات تجديد عقده حتى الآن.

ويعاني غاريث بيل من تجاهل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في ولايته الثانية، وأكد زيدان لإدارة الريال أنه لا يرغب في استمرار بيل، الذي تترقب الأندية الإنجليزية خصوصًا موقفه في سانتياغو برنابيو، رغم أن مدير أعمال اللاعب جوناثان بارنيت أكد استمرار بيل في الريال لحين نهاية عقده في عام 2022.

وعاد جيمس رودريغيز من الإعارة لنادي بايرن ميونخ الألماني، ولن يجد مكانًا له في تشكيلة ريال مدريد، وسوف يتم عرضه للبيع.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد حسموا جميع البنود الشخصية في عقد بوغبا، ولا يتبقى سوى إنهاء الاتفاقات المالية الخاصة بالصفقة مع مانشستر يونايتد، الذي يريد 160 مليون يورو مقابل بيع بوغبا.