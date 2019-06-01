مانشستر يونايتد يشعل صراع أندية الدوري الإنجليزي على آدريان رابيو

يبدو أن وجهة آدريان رابيو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ستكون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ترغب عدة أندية إنجليزية بضم اللاعب.

وينتهي عقد رابيو في يونيو الجاري، وأصبح من اليوم لاعبًا حرًا يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ يريده.

وارتبط رابيو في السابق بنادي برشلونة الإسباني، وكان قريبًا للغاية من البلوغرانا، إلا أن المفاوضات بين الطرفين فشلت في المراحل النهائية.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي انضم إلى قائمة أندية البريمييرليغ الراغبة في استقدام رابيو خلال الموسم الجديد.

وأشارت، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد يضعون رابيو على صدارة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى أولد ترافورد، ويرغبون بحسم صفقته في أسرع وقت ممكن.

وترغب أندية آرسنال وتوتنهام هوتسبير في الحصول على خدمات رابيو، إضافة إلى نادي ريال بيتيس الإسباني، حيث أشارت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية إلى أن النادي الإسباني يرغب في التعاقد مع رابيو، 24 عامًا، لتعويض لاعبه الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، الذي يمكن أن يغادر بيتيس في الموسم الجديد.

وتحوم شكوك واسعة النطاق حول مصير الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، في ظل الاهتمام الشديد الذي يلقاه اللاعب من ريال مدريد الإسباني، حيث أشارت تقارير إلى أن ريال مدريد أنهى جميع الاتفاقات مع بوغبا، ولا يبقى سوى حسم الأمور مع إدارة النادي الإنجليزي.