مباراة تشيلسي وآرسنال.. هازارد يتصدر تقييم اللاعبين وأوزيل في ذيل الترتيب

كانت مباراة تشيلسي وآرسنال في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، التي أقيمت أمس بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وانتهت لصالح البلوز 4/1، وتتويجه بالبطولة، ”مسك الختام“ كما أرادها النجم البلجيكي إدين هازارد.

وقاد هازارد تشيلسي للفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، وأحرز هدفين، وتكفّل الفرنسي أوليفيه جيرو والإسباني بيدرو رودريغيز بالهدفين الآخرين، ليعلن أن تلك المباراة هي الأخيرة له برفقة البلوز.

وقال النجم البلجيكي لشبكة BT Sport الإنجليزية بعد الانتصار الكبير: ”أعتقد أن هذه المباراة وداعية لي، لكن في كرة القدم لا يمكن أن تعرف ما سيحدث، كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفعلت ذلك 7 سنوات، وربما حان الوقت الآن لخوض تحد جديد“.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد سيعلن رسميًّا التعاقد مع هازارد يوم الاثنين المقبل.

من جانبها، رصدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تقييم لاعبي تشيلسي وآرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وجاء هازارد على رأس قائمة المتألقين، ومنحته الصحيفة 9 درجات بوصفه رجل المباراة الأول.

وجاء تقييم لاعبي تشيلسي بطل المسابقة كالآتي:

الحارس كيبا 6 درجات، أزبلكويتا وإميرسون وكانتي وجورجينو وبيدو وجيرو 8 درجات، كرستينسين وديفيد لويز وكوفاسيتش 7 درجات، ويليان وباركلي 6 درجات.

ومنحت الصحيفة لاعبي آرسنال درجات متدنية للغاية، باستثناء البديل أليكس أيوبي، محرز هدف الغانرز الوحيد في المباراة، والذي حصل على 7 درجات، ليكون الأعلى في صفوف فريقه.

وحصل على 5 درجات كل من الحارس بيتر تشيك وتوريرا ونيلز وغرانيت تشاكا وأوباميانغ ولاكازيت وجوندوزي.

وحصل ناتشو مونريال وسوكراتيس وكوتشيلني على 4 درجات، وتذيل الألماني مسعود أوزيل القائمة بـ3 درجات فقط.

في سياق متصل، فتحت جماهير آرسنال النار على الفرنسي آرسين فينغر، المدرب السابق للفريق، بعد خسارة الغانرز أمام تشيلسي.

وحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن جمهور آرسنال شنّ هجومًا حادًّا على فينغر، نتيجة قرار المدرب السابق للفريق ببيع مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، في يناير 2018، وهو القرار الذي دفع آرسنال ثمنه غاليًا في النهائي، الأربعاء، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وفضّ جيرو الاشتباك بين تشيلسي وآرسنال، بعد شوط أول سلبي، عندما أحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة 49، من ضربة رأس بعد عرضية زميله البرازيلي إميرسون، ومن وضعية صعبة للغاية، مسجلًا هدف التقدم للبلوز، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام 3 أهداف أخرى، كان جيرو سببًا في إحداها من ركلة جزاء ترجمها البجيكي إدين هازارد في شباك الحارس بيتر تشيك.

وأصبح جيرو هدافًا للمسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 11 هدفًا بالتساوي مع الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتألمت جماهير آرسنال كثيرًا من هدف جيرو، وأعربت عن أسفها على الطريقة التي رحل بها المهاجم الفرنسي عن الغانرز في يناير 2018 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني إلى تشيلسي.

وكتب أحد المشجعين على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”هذا هدف مؤلم“، وتابع آخر بقوله: ”تأتي منك أنت يا جيرو، لم أكن أريده أن يرحل عن آرسنال“، وقال آخر: ”لقد كان رحيله محزنًا، واليوم يجعلنا نطرح السؤال مرة أخرى: لماذا تركه آرسنال يرحل؟“.

وقال مشجع آخر لآرسنال: ”لا يمكن أن نغفر ما فعله آرسين فينغر، عندما قرر بيع جيرو“، وأضاف آخر بقوله: ”كنا نعلم أن رحيل جيرو سيؤلمنا في يوم ما.. حدث ذلك بالفعل في نهائي اليوروبا ليغ“.