مباراة ليفربول وتوتنهام.. ساديو ماني يرد على اهتمام ريال مدريد

قال ساديو ماني إنه سعيد في ليفربول ولن يسمح لتكهنات انتقاله إلى ريال مدريد بأن تشتت ذهنه قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد توتنهام هوتسبير بعد غد السبت.

ويسعى ريال مدريد لتدعيم تشكيلته بعد إعادة تعيين المدرب زين الدين زيدان. وارتبط ماني وعدد من اللاعبين بالانتقال إلى مدريد كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

ونال المهاجم السنغالي جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مناصفة مع زميله محمد صلاح وبيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.

ووقع ماني على عقد لمدة 5 سنوات مع ليفربول في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأبلغ ماني الصحفيين ”ليفربول أهم شيء بالنسبة لي الآن وأنا سعيد هنا وأستعد لواحدة من أهم المباريات لدى النادي والجماهير واللاعبين، لذا دعونا نركز أولًا على المباراة وعلى الفوز بها“.

وأضاف ”التكهنات جزء من كرة القدم ويجب أن نتعامل معها، ومن الرائع دائمًا أن تريدني أندية كهذه، لكن لا يجب أن نتجاهل ليفربول فهو يهزم الأندية الكبرى“.

وقال ماني إن ليفربول متحفز للفوز على توتنهام بعد خسارة نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام ريال مدريد وعقب احتلال المركز الثاني في الدوري المحلي خلف مانشستر سيتي.

وتابع ”نهائي العام الماضي سيساعدنا وهذا شيء إيجابي لأن العديد من الأشخاص لم يتوقعوا أننا سنتأهل للنهائي مجددًا“.

وأردف ”لم نفز بالدوري لكن تتبقى أمامنا بطولة وسنسعى للفوز بها“.