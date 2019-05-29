تشيلسي يكتسح آرسنال برباعية ويتوّج بالدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه (فيديو)

توّج فريق تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) للمرة الثانية في تاريخه وبعد غياب 6 سنوات، بعد تغلبه على مواطنه آرسنال بأربعة أهداف لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب ”باكو الأولمبي“ بأذربيجان.

جاءت الدقائق الأولى من المباراة حذرة من جانب لاعبي الفريقين دون خطورة حقيقية على المرميين.

وتبادل الفريقان الهجمات على استحياء، وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث ازدادت الإثارة في فعاليات المباراة وأحكم لاعبو تشيلسي سيطرتهم على فعاليات اللقاء في رحلة بحث عن هدف يربكون به حسابات المنافس.

ومع حلول الدقيقة 49 تمكن تشيلسي من التقدم عندما تلقى الفرنسي أولفيه جيرو كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك محرزًا الهدف الأول.

واستمر الضغط والإثارة من جانب لاعبي تشيلسي، وأضاف الإسباني بيدرو رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 60 عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في الشباك.

ولم يمر على الهدف الثاني طويلًا، فبعدها بخمس دقائق احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لتشيلسي نفذها البلجيكي ايدين هازارد في المرمى محرزًا الهدف الثالث.

وقلص آرسنال النتيجة بإحرازه للهدف الأول في الدقيقة 69 عن طريق النيجيري أليكس أيوبي الذي سدد كرة صاروخية في الشباك.

وقضى تشيلسي على أحلام مواطنه أرسنال في العودة لأجواء اللقاء، حيث أحرز هازارد الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 72.

بذلك، ينتظر تشيلسي في السوبر الأوروبي الفائز من لقاء ليفربول الإنجليزي مع مواطنه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام يوم السبت المقبل.