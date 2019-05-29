الموعد والقنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي اليوم في نهائي الدوري الأوروبي

يواجه آرسنال نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، بمدينة ”باكو“ عاصمة أذربيجان، في نهائي الدوري الأوروبي ”اليوروباليي“.

وتأهل آرسنال للمباراة النهائية بالفوز على فالنسيا الإسباني، بنتيجة 7-3 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما صعد تشيلسي للدور ذاته على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4 ـ 3 بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في المباراتين.

ويسعى آرسنال لحجز مقعده في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عبر بوابة التتويج بكأس الدوري الأوروبي بعدما فشل في التواجد بالمربع الذهبي في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، إذ اكتفى باحتلال المركز الخامس في جدول الترتيب.

ويعول آرسنال على مديره الفني أوناي إيمري، الذي تمكن من الفوز بلقب الدوري الأوروبي في ثلاث مناسبات سابقة مع نادي إشبيلية الإسباني من أجل اعتلاء منصة التتويج، كما تعقد جماهير ”الغانرز“ آمالها على الثنائى الهجومي بيير إيمريك أوباميانغ، وألكسندر لاكازيت لاختراق دفاعات تشيلسي.

في المقابل، يسعى تشيلسي لاستعادة أمجاده الأوروبية عبر بوابة التتويج بلقب ”اليوروباليغ“، في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم البلجيكي إيدين هازارد مع ”البلوز“، وسط توقعات بانتقاله لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما قد تكون مباراة اليوم الأخيرة لنادي تشيلسي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ولم يتذوق ”البلوز“ طعم الحصول على البطولات القارية منذ عام 2013 عندما توج بلقب الدوري الأوروبي.

ويفتقد تشيلسي في مباراة اليوم، لجهود الثلاثي أنطونيو روديجر وروبن لوفتوس تشيك وكالوم هودسون أودوي بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي نغولو كانتي بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته في تدريبات الفريق، في حين يفتقد آرسنال لجهود لاعبه وسطه الأرميني هنريك مخيتاريان على خلفية التوتر السياسي بين أرمينيا وأذربيجان.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة bein sports hd1، بتعليق حفيظ دراجي وحسن العيدروس، كذلك ستُذاع عبر قناة bein sports hd2، بصوت علي محمد علي وسوار الذهب.