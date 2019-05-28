مباراة آرسنال ضد تشيلسي.. إيمري يخطط لوداع ”مهم ولائق“ للحارس بيتر تشك في نهائي الدوري الأوروبي

لم يتخذ أوناي إيمري، مدرب آرسنال، قرارًا حتى الآن بشأن مشاركة الحارس بيتر تشك في نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي غدًا الأربعاء، لكن المدرب الإسباني قال إنه لا يزال يخطط لوداع ”مهم ولائق“ للحارس المخضرم.

وأعلن تشك البالغ من العمر 37 عامًا اعتزاله نهاية هذا الموسم، وسيعود إلى ناديه السابق تشيلسي في منصب المدير الرياضي، وبيرند لينو هو حارس أرسنال الأول محليًا، لكن الحارس الألماني شارك أساسيًا في ثلاث مباريات فقط في الدوري الأوروبي هذا الموسم، مقارنة بعشر مباريات لعبها تشك. وعلى إيمري أن يتخذ قرارًا بهذا الشأن قبل النهائي الذي سيقام غدًا في باكو.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي قبل المباراة: ”التشكيلة الأساسية ستعلن غدًا، سأطلع اللاعبين أولًا على التشكيلة.

”بيتر تشك حارس عظيم ومحترف بارز، غدًا آخر مباراة له، أريد أن تكون آخر مباراة في مسيرته حدثًا مهمًا بالنسبة له، بصرف النظر إن كان سيلعب أو لن يلعب“.

وأضاف: ”أكن له احتراما كبيرًا. يستحق الثقة، سأقرر ما إذا كان سيلعب أساسيًا أم لا، يجب أولا أن نظهر له كل التقدير والاحترام“.

* مجموعة أهداف

ويسعى إيمري للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن فاز مع ناديه السابق إشبيلية ثلاث مرات، وإذا فاز سيصبح إيمري أكثر المدربين تتويجًا باللقب في تاريخ هذه البطولة في كافة نسخها القديمة والجديدة.

كما سيضمن الفوز عودة آرسنال إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد غياب دام عامين.

لكن إيمري يصر على أن أي إنجاز شخصي يعتبر أمرًا ثانويًا مقارنة برغبته في فوز فريقه باللقب.

وأوضح إيمري: ”لا أسعى لمجد شخصي، أريد تحقيق إنجاز مهم مع الفريق وأن أخوض المباراة من أجل التتويج باللقب، يستحق آرسنال أن يخوض النهائي، لعب الفريق بشكل جيد في هذه البطولة.

”الهدف الأول هو الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وهذا أيضًا هو هدف تشيلسي“.

وأردف: ”الفوز باللقب هو هدفنا الأول ثم التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل“.