مباراة آرسنال وتشيلسي.. الشرطة توقف مشجعي الغانرز لارتدائهم قميص مخيتاريان (فيديو)

قالت تقارير صحفية بريطانية إن مشجعين لنادي آرسنال الإنجليزي تم إيقافهما لفترة وجيزة، من جانب الشرطة في العاصمة الأذربيجانية باكو، على خلفية ارتدائهم قميص اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان، نجم وسط الغانرز.

ونشرت صحيفتا ”الإندبندنت“ و“مترو“، اليوم الثلاثاء، فيديو يوضح قيام شرطي أذربيجاني بإيقاف مشجعين اثنين لنادي آرسنال على خلفية ارتدائهما قميصًا يحمل اسم مخيتاريان.

وسار الشرطي خلف المشجعين أثناء سيرهما في أحد شوارع باكو، قبل أن يستوقفهما، ويتحدث في جهاز اللاسلكي الخاص به، ثم يسمح لهما بالانصراف.

Arsenal fans in Baku appear to be stopped by police for wearing Henrikh Mkhitaryan shirts pic.twitter.com/rssvG2l0qq

— Metro Sport (@Metro_Sport) May 28, 2019