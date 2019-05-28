مباراة آرسنال وتشيلسي.. الشرطة توقف مشجعي الغانرز لارتدائهم قميص مخيتاريان (فيديو)

قالت تقارير صحفية بريطانية إن مشجعين لنادي آرسنال الإنجليزي تم إيقافهما لفترة وجيزة، من جانب الشرطة في العاصمة الأذربيجانية باكو، على خلفية ارتدائهم قميص اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان، نجم وسط الغانرز.

ونشرت صحيفتا ”الإندبندنت“ و“مترو“، اليوم الثلاثاء، فيديو يوضح قيام شرطي أذربيجاني بإيقاف مشجعين اثنين لنادي آرسنال على خلفية ارتدائهما قميصًا يحمل اسم مخيتاريان.

وسار الشرطي خلف المشجعين أثناء سيرهما في أحد شوارع باكو، قبل أن يستوقفهما، ويتحدث في جهاز اللاسلكي الخاص به، ثم يسمح لهما بالانصراف.

Arsenal fans in Baku appear to be stopped by police for wearing Henrikh Mkhitaryan shirts pic.twitter.com/rssvG2l0qq — Metro Sport (@Metro_Sport) May 28, 2019

ويغيب مخيتاريان عن مباراة آرسنال وتشيلسي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والتي تقام غدًا في باكو، بعد أن فضّل اللاعب عدم السفر إلى أذربيجان خوفًا على سلامته، في ظل الصراع السياسي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء قرار مخيتاريان رغم تأكيدات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأن اللاعب سيكون في أمان تام، إذا سافر مع أرسنال إلى باكو لخوض المباراة.

وأكد غرانيت شاكا واليوناني سوكراتيس، لاعبا آرسنال، أن غياب مخيتاريان سيكون دافعًا بالنسبة لهما كي يتوّج الغانرز بالبطولة، وإهدائها إلى زميلهما الذي لم يتمكن من السفر إلى أذربيجان.

وكان الألماني بيرند لينو، حارس آرسنال، قد وصف الموقف الذي تعرض له مخيتاريان، بأنه ”كارثي“، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.