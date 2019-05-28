مباراة آرسنال وتشيلسي.. الشرطة توقف مشجعي الغانرز لارتدائهم قميص مخيتاريان (فيديو)

مباراة آرسنال وتشيلسي.. الشرطة توقف مشجعي الغانرز لارتدائهم قميص مخيتاريان (فيديو)

المصدر: محمد ثروت - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية بريطانية إن مشجعين لنادي آرسنال الإنجليزي تم إيقافهما لفترة وجيزة، من جانب الشرطة في العاصمة الأذربيجانية باكو، على خلفية ارتدائهم قميص اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان، نجم وسط الغانرز.

ونشرت صحيفتا ”الإندبندنت“ و“مترو“، اليوم الثلاثاء، فيديو يوضح قيام شرطي أذربيجاني بإيقاف مشجعين اثنين لنادي آرسنال على خلفية ارتدائهما قميصًا يحمل اسم مخيتاريان.

وسار الشرطي خلف المشجعين أثناء سيرهما في أحد شوارع باكو، قبل أن يستوقفهما، ويتحدث في جهاز اللاسلكي الخاص به، ثم يسمح لهما بالانصراف.

ويغيب مخيتاريان عن مباراة آرسنال وتشيلسي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والتي تقام غدًا في باكو، بعد أن فضّل اللاعب عدم السفر إلى أذربيجان خوفًا على سلامته، في ظل الصراع السياسي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء قرار مخيتاريان رغم تأكيدات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأن اللاعب سيكون في أمان تام، إذا سافر مع أرسنال إلى باكو لخوض المباراة.

وأكد غرانيت شاكا واليوناني سوكراتيس، لاعبا آرسنال، أن غياب مخيتاريان سيكون دافعًا بالنسبة لهما كي يتوّج الغانرز بالبطولة، وإهدائها إلى زميلهما الذي لم يتمكن من السفر إلى أذربيجان.

وكان الألماني بيرند لينو، حارس آرسنال، قد وصف الموقف الذي تعرض له مخيتاريان، بأنه ”كارثي“، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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