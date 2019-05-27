الشيخ خالد بن زايد يستحوذ على نيوكاسل يونايتد

وافق الشيخ خالد بن زايد آل نهيان على شروط مايك آشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للاستحواذ على النادي.

وأصدر مدحت كيدواي، العضو المنتدب لمجموعة شركات الشيخ خالد بن زايد، بيانًا، اليوم الإثنين، أكد فيه المفاوضات التي ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية أنها بدأت في وقت مبكر من اليوم.

وجاء في البيان: ”يمكننا أن نؤكد أن ممثلي سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان في مفاوضات حالية مع مايك آشلي حول الاستحواذ المقترح على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم. نحن نرى أنه شرف أن تتاح لنا الفرصة لاستمرار البناء ودعم التاريخ والتقاليد العريقة للنادي. وافقنا على الشروط ونعمل بجد لإكمال الصفقة في أقرب فرصة“.

وأكد النادي الإنجليزي البيان كذلك، لكنه لم يعلق بعد على الصفقة.

والشيخ خالد ابن عم الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، وقد وافق على دفع نحو 350 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على النادي الذي اشتراه آشلي منذ 12 عامًا.

وقاد الإسباني رافائيل بنيتيز المدير الفني لنيوكاسل الفريق لاحتلال المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.